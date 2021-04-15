Агата Муцениеце: “Скоро я вновь буду чувствовать себя суперженщиной”

“Недавно в телефоне всплыли фотографии, сделанные прошлой весной, – говорит Агата. – На снимках я вся опухшая, потому что ревела тогда без остановки”. Иногда чтобы высоко взлететь, нужно опуститься на самое дно. Сейчас, спустя год после громкого расставания с Павлом Прилучным, от того человека с фото не осталось и следа. Веселая, с горящими глазами и новой прической, актриса приезжает на нашу съемку ближе к девяти вечера. Пятница выдалась насыщенной: пробы, съемки программы, а после фотосессии для HELLO! ее ждут на другой площадке. В таком бешеном ритме она живет уже полгода и ей это безумно нравится. “Сейчас по Первому каналу идет “Голос. Дети”, где я ведущая, а по “России 1” юмористическое шоу “Дом культуры и смеха” с моим участием, – делится актриса. – Никогда еще не чувствовала себя такой свободной и уверенной в себе”.

Развод с Павлом Прилучным дался Агате нелегко. Сейчас прошлые отношения она вспоминает только с благодарностью Агата Муцениеце

Эта весна куда лучше прежней?

О, да. Наконец-то я делаю говорю и ношу то, что Я хочу, и не задумываюсь о том, что будет, если я пойду вечером с подружками тусоваться до утра. И эта новая жизнь – удивительная! Я почувствовала в себе уверенность, как в актрисе. Это для меня очень важно, потому что долгое время я в себе сомневалась.

Сессии с психологом помогли?

Знаешь, я ходила по разным психологам, но своего так и не нашла. Сейчас мне подруга порекомендовала астролога, хочу с ним пообщаться. Важно, чтобы правильные люди оказались рядом. Мне очень помогали дети и мой директор, она носилась со мной, как с маленьким ребенком и все время повторяла: “Ты все можешь! Помни, ты – звезда”. И работа меня спасала. В юности я была уверенной в себе девушкой, но в браке эта уверенность куда-то делась… Сейчас я чувствую, что та энергия возвращается. До конца я еще все-таки не восстановилась, но совсем скоро вновь буду чувствовать себя суперженщиной! (Смеется).

Раньше в новостях очень часто писали “бывшая жена Павла Прилучного”, но в последнее время только Агата Муцениеце…

И слава богу! Я пытаюсь делать все, чтобы с его именем больше никак себя не связывать. Я за многое благодарна, у нас двое замечательных детей, Тимофей и Мия, которых мы оба безумно любим. Но я рада, что в конечном счете все именно так сложилось. Теперь у меня такое число проектов, к которому я всегда стремилась. Я как будто долго была невидимкой, а теперь меня увидели. И это потрясающе, я не подведу!

“Ко мне вернулась самоуверенность, которая была до брака”

Ты смогла обрести финансовую независимость?

Я стала больше зарабатывать, это факт. Когда я переехала в квартиру и зашла в гардеробную, то с удивлением обнаружила, что у меня нет ни одной дорогой вещи. Будучи замужем, я всегда считала, что все лучшее надо в семью, детям и во многом себя ограничивала. Сейчас я понимаю, что это неправильная позиция и себя тоже надо хвалить и радовать. Недавно я пошла и сама купила себе куртку Balenciaga за 300 тысяч рублей. У меня долго были сомнения брать или не брать, но я все же решилась и очень этим довольна. Сейчас коплю на дачу. Хочу маленький деревянный дом, с баней и садом.

Вы с Пашей в интервью часто говорили, что у вас дома кипят итальянские страсти. Когда ты поняла, что ваши отношения перестали быть нормальными?

Когда это перестало быть весело. Я все еще считаю, что мужчина в семье должен быть главным, так уж я воспитана. Но ты должна кайфовать от того, что он сильнее, а не страдать от этого. Как оказалось, грань очень тонкая.

Скажи, ты уже готова к новым отношениям?

Мне казалось, что да… Я даже сходила на свидание, но поняла, что пока не хочу серьезных отношений, еще погуляю.

Все твои переживания вылились в проект “Честный развод”, который стал очень популярен на You Tube.

Когда я решила развестись, мне было не с кем поговорить. Почему-то в обществе принято об этом молчать, а мне так хотелось услышать тех женщин, которые прошли через все трудности и смогли состояться! Так во время пробежки родилась идея, я наговорила ее своему другу Андрею и в ответ услышала: “Давай попробуем!”. Сценарий родился буквально на коленке, мы позвали Риту Дакоту, Айзу, и сняли первый пул за один день у меня в квартире. Программа выстрелила. Я не ставила себе задачу заработать денег на теме развода, я просто хотела помочь людям и себе в первую очередь.

Помогло?

Конечно. Это было похоже на терапию с психологами, только бесплатную. (Смеется). Когда я развелась, мне казалось, что это конец света, мир рухнул, а тут пришли люди и помогли поверить в то, что жизнь продолжается. После выхода шоу я получила массу писем от женщин с благодарностью. Если честно, я не ожидала такого отклика. Это очень вдохновляет и стимулирует снимать дальше.

Наша съемка проходила на ВТБ Арене, где разворачиваются события сериала “Крюк” “Мои перемены мне очень нравятся. Я молода, красива, свободна, у меня уже большие дети и я открыта для всего нового. Я стала в пятьсот раз сильнее, чем раньше, и теперь уже ничто не может меня сломать”

В подтверждение успеха проекта – выход одноименного полнометражного фильма?

На самом деле к моему шоу картина не имеет никакого отношения. (Улыбается). Изначально фильм назывался “И смех, и грех”, но когда меня утвердили на главную роль, продюсеры предложили переименовать. Дело в том, что моя героиня – аферистка, которая “разводит” персонажа Александра Робака, а потом у них начинается роман и название “Честный развод” идеально подходило по концепции.

В марте у тебя вышел сериал “Крюк”, где ты сыграла жену Юрия Колокольникова…

Я была очень рада, когда узнала, что моим партнером станет Юра. Он потрясающий актер, который сыграл в “Игре престолов” и у Кристофера Нолана в картине “Довод”, так что я оказалась в одном рукопожатии от Голливуда. Юра такой манкий, в нем есть животная энергия, которая просто сметает с ног.

Скажи, до съемок в сериале ты интересовалась хоккеем?

Мне нравится футбол, но после съемок я уже несколько раз была на матчах “Динамо” на ВТБ Арене. Мне понравилось как мужчины с животной страстью сражаются за эту маленькую шайбочку. Это очень мужской вид спорта. Когда меня утвердили на роль Ани, я прочитала сценарий и подумала: “Ого! Какие неспортивные интриги в этом спортивном мире”.

Твоя героиня – полная твоя противоположность…

Аня – очень избалованная, привыкшая с детства к роскоши девушка, которая добивается всего, чего хочет любыми способами. Она стерва, но обаятельная, потому что не строит из себя ничего, а честно отстаивает свои желания и позиции. Мне было безумно интересно играть ее, да и вообще у нас собралась классная команда. Недавно я поймала себя на мысли, что теперь буду сниматься там, где мне в кайф и абсолютно неважно что это – сериал для ТВЦ или полный метр для Каннского фестиваля.

Агата и Юрий Колокольников на съемках сериала “Крюк” В сериале Агата играет роль жены спортивного агента Никиты Крюкова: “Она стерва, но обаятельная, потому что не строит из себя ничего, а честно отстаивает свои желания и позиции”

Агата, в тебе чувствуется столько энергии, кажется, ты сейчас способна свернуть горы.

Это правда! Я стала в пятьсот раз сильнее, чем раньше. Я молода, красива, свободна, у меня уже большие дети и я открыта для всего нового. Мои перемены мне очень нравятся. Поэтому, как бы ни было тяжело, я благодарна каждой слезинке, каждому пережитому моменту. И людям, которые преподали мне этот урок, тоже огромное спасибо.

“Я как будто долго была невидимкой, а теперь меня увидели. И это потрясающе, я не подведу!”