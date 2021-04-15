Мнение: Мы выиграли, Америка проиграла

BBC о реакции талибов на уход США и НАТО из Афганистана.

Мы выиграли, Америка проиграла

Поездка на территорию, контролируемую талибами, не займет много времени. Примерно в 30 минутах езды от северного города Мазари-Шариф, проезжая мимо больших воронок, оставленных придорожными бомбами, мы встречаем нашего хозяина: Хаджи Хекмата, теневого мэра движения «Талибан» в районе Балх.

Надетый парфюмом и в черном тюрбане, он ветеран группы, впервые присоединившись к боевикам в 1990-х годах, когда они правили большей частью страны.

Талибан устроил нам демонстрацию силы. По обе стороны улицы выстроились в ряд хорошо вооруженные люди, один из которых вооружен гранатометом, другой – штурмовой винтовкой M4, захваченной у американских войск. Балх когда-то был одним из наиболее стабильных районов страны; теперь это стало одним из самых жестоких.

Барялай, местный военачальник со свирепой репутацией, указывает на дорогу: «правительственные силы находятся прямо у главного рынка, но они не могут покинуть свои базы. Эта территория принадлежит моджахедам».

Аналогичная картина наблюдается на большей части территории Афганистана: правительство контролирует города и крупные поселки, но талибы окружают их, присутствуя в значительной части сельской местности.

Боевики утверждают свою власть через отдельные блок-посты на ключевых дорогах. Когда члены Талибана останавливаются и задают вопросы проезжающим машинам, Аамир Сахиб Аджмал, местный глава разведывательной службы Талибана, говорит нам, что они ищут людей, связанных с правительством.

«Мы арестуем их и возьмем в плен», – говорит он. «Затем мы передаем их в наши суды, и они решают, что будет дальше».

Талибан считает, что победа за ними. Сидя за чашкой зеленого чая, Хаджи Хекмат заявляет: «Мы выиграли войну, а Америка проиграла». Решение президента США Джо Байдена отложить вывод оставшихся сил США до сентября, означающее, что они останутся в стране после крайнего срока 1 мая, согласованного в прошлом году, вызвало резкую реакцию политического руководства талибов. Тем не менее, похоже, что боевики набирают обороты.

«Мы готовы ко всему, – говорит Хаджи Хекмат. «Мы полностью готовы к миру, и мы полностью готовы к джихаду». Сидящий рядом с ним военачальник добавляет: «Джихад – это акт поклонения. Поклонение – это то, от чего, сколько бы вы ни делали, вы не устаете».

В течение последнего года в «джихаде» талибов наблюдались явные противоречия. Они прекратили нападения на международные силы после подписания соглашения с США, но продолжили борьбу с афганским правительством. Однако Хаджи Хекмат настаивает на отсутствии противоречия. «Мы хотим, чтобы исламское правительство руководствовалось шариатом. Мы продолжим наш джихад, пока они не примут наши требования». По вопросу о том, захочет ли Талибан разделить власть с другими афганскими политическими группировками, Хаджи Хекмат подчиняется политическому руководству группировки в Катаре. «Все, что они решат, мы примем», – неоднократно повторяет он.

Талибан считает себя не просто повстанческой группировкой, а временным правительством. Они называют себя «Исламским эмиратом Афганистан» – именем, которое они использовали, находясь у власти с 1996 года, пока не были свергнуты после терактов 11 сентября.

Теперь у них есть сложная «теневая» структура с чиновниками, отвечающими за надзор за повседневными услугами в контролируемых ими районах. Хаджи Хекмат, мэр талибов, берет нас на экскурсию.

Нам показывают начальную школу, заполненную юношами и девушками, которые пишут что-то в подаренных ООН учебниках. Находясь у власти в 1990-х годах, талибы запретили женское образование, хотя часто отрицают это. Даже сейчас поступают сообщения о том, что в других районах девочкам старшего возраста не разрешают посещать занятия. Но здесь, по крайней мере, талибы говорят, что активно поощряют это.«Пока они носят хиджаб, им важно учиться», – говорит Мавлави Салахуддин, руководитель местной комиссии по образованию талибов. По его словам, в средние школы допускаются только учителя-женщины, а чадра является обязательной. «Если они будут следовать шариату, проблем нет».

Местные источники сообщили нам, что талибы удалили уроки искусства и обществоведения из учебной программы, заменив их исламскими предметами, но в остальном придерживались национальной программы.

Так неужели талибы отправляют своих дочерей в школу? «Моя дочь очень маленькая, но когда она вырастет, я пошлю ее в школу и медресе, если там будут соблюдаться хиджаб и шариат», – говорит Салахуддин.

Правительство выплачивает зарплату персоналу, но за это отвечает Талибан. Это гибридная система, действующая по всей стране.

В соседней поликлинике, управляемой благотворительной организацией, происходит похожая история. Талибан разрешает работать женскому персоналу, но ночью у них должен быть мужской сопровождающий, а пациенты мужского и женского пола разделены. Контрацепция и информация о планировании семьи легко доступны.

Талибан явно хочет, чтобы мы видели их в более позитивном свете. Когда мы проезжаем мимо толпы школьниц, направляющихся домой, Хаджи Хекмат возбужденно жестикулирует, гордясь тем, что противоречит нашим ожиданиям. Однако озабоченность по поводу взглядов талибов на права женщин сохраняется. В группе вообще нет женщин, и в 1990-е годы женщинам запрещалось работать вне дома.

Проезжая по деревням в районе Балх, мы действительно видим много женщин, не все из которых носят всеобъемлющую паранджу и свободно гуляют. А на местном базаре их нет. Хаджи Хекмат настаивает на том, что на них нет запрета, хотя в консервативном обществе он говорит, что они в любом случае не будут присутствовать.

Нас постоянно сопровождают талибы, и те немногие местные жители, с которыми мы общаемся, заявляют о своей поддержке группы и благодарности им за улучшение безопасности и снижение преступности. «Когда власть находилась у власти, они сажали наших людей в тюрьмы и требовали взятки, чтобы освободить их», – говорит один пожилой мужчина. «Наш народ сильно пострадал, теперь мы довольны ситуацией».

Ультраконсервативные ценности талибов меньше противоречат ценностям более сельских районов, но многие, особенно в городах, опасаются, что хотят возродить жестокий Исламский Эмират 1990-х годов, подрывая свободы, на которых многие молодые люди выросли в прошлом. две декады.

Позже один местный житель говорил с нами на условиях анонимности и сказал, что талибы намного строже, чем они признавали в наших интервью. Он описал жителей деревни, которых били или били за то, что они сбривали бороды, или разбивали стереосистемы за то, что они слушали музыку. «У людей нет другого выбора, кроме как делать то, что они говорят, – сказал он Би-би-си, – даже из-за незначительных физических проблем. Люди напуганы».

Хаджи Хекмат был частью Талибана в 1990-х годах. В то время как молодые бойцы, слоняющиеся вокруг нас, счастливы фотографировать и делать селфи, он сначала закрывает лицо тюрбаном, когда видит нашу камеру. «Старые привычки», – говорит он с ухмылкой, прежде чем позволить нам снять его лицо на камеру. При старом режиме талибов фотография была запрещена.

Я спрашиваю его, ошибались ли они, находясь у власти? Будут ли они теперь вести себя так же?

«Талибан раньше и Талибан сейчас – одно и то же. Если сравнивать то время и сейчас – ничего не изменилось», – говорит Хаджи Хекмат. «Но, – добавляет он, – конечно, есть кадровые изменения. Кто-то стал жестче, кто-то спокойнее. Это нормально».

Представляется, что талибы намеренно неясно понимают, что они подразумевают под «исламским правительством», которое они хотят создать. Некоторые аналитики видят в этом преднамеренную попытку избежать внутренних трений между жесткими и более умеренными элементами. Могут ли они оба примирить тех, кто придерживается разных взглядов, и не оттолкнуть свою базу? Приход к власти может стать для них самым большим испытанием. Когда мы обедаем из курицы и риса, мы слышим грохот по крайней мере четырех отдельных авиаударов вдали. Хаджи Хекмат невозмутим. «Это далеко, не волнуйтесь», – говорит он.

Авиация, особенно американская, на протяжении многих лет имела решающее значение для сдерживания наступления Талибана. США уже резко сократили свои военные операции после подписания соглашения с талибами в прошлом году, и многие опасаются, что после их ухода талибы будут размещены, чтобы начать военный захват страны.

Хаджи Хекмат высмеивает афганское правительство или «администрацию Кабула», как его называют талибы, как коррумпированное и антиисламское. Трудно представить себе, как такие люди, как он, будут мириться с другими в стране, если только это не будет на их собственных условиях.

«Это джихад, – говорит он, – это поклонение. Мы делаем это не ради власти, а ради Аллаха и Его закона. Чтобы принести шариат в эту страну. Кто бы ни выступил против нас, мы будем бороться против них».

https://www.bbc.com/news/world-asia-56747158 – цинк

На эту тему еще понравилась фраза афганского журналиста "Ответственный уход был бы очень желателен, но как часто бывает в истории, американцы снова безответственно уходят".

Талибан по поводу сроков вывода выпустил официальное заявление, где обвинил Вашингтон в нарушении международных обязательств и призвал другие страны оказать давление на США, чтобы те вернулись к выполнению своих международных обязательств, да и вообще, Америке доверять нельзя.

Недавнее заявление американского президента о выводе всех сил из Афганистана, об отсутствии военного решения афганской проблемы, отказе от возобновления войны с Талибаном, отказе от того, чтобы оставаться там навсегда, выводе войск, не основанном на условиях, соглашения в Дохе, имеющем важность и значение, и выводе войск, говорит о том, что американские официальные лица в какой-то мере поняли афганскую ситуацию и усилия воинственных кругов потерпели неудачу.

Но поскольку вывод войск откладывается на несколько месяцев и будет завершен до сентября, мы хотели бы заявить следующее:

– Это решение является явным нарушением соглашения в Дохе и невыполнением взятых на себя обязательств.

– Поскольку это соглашение было подписано в присутствии Организации Объединенных Наций и представителей многих стран и организаций мира и в настоящее время нарушается Америкой, крайне важно, чтобы все страны и организации, которые были свидетелями подписания этого соглашения, оказали давление на Америку. выполнить взятые на себя обязательства и вывести все силы из Афганистана к указанному сроку.

– Несмотря на соглашение и обязательства, продление десятидневного процесса освобождения шести тысяч заключенных до шести месяцев на начальном этапе с последующим отказом от освобождения оставшихся заключенных в течение трех месяцев после начала внутриафганских переговоров, неспособность исключить черные списки, совершив более 1200 нарушений и, наконец, отложив дату вывода войск на несколько месяцев, все это дает миру понять, что Америке нельзя доверять и что она не привержена своим обещаниям и обещаниям.

– Все стороны должны понимать, что Исламский Эмират до сих пор исключительно хорошо выполнял соглашение и считал его единственным решением конфликта. Теперь, когда Америка нарушает соглашение, это в принципе открывает возможность моджахедам Исламского Эмирата принять все необходимые меры противодействия, поэтому ответственность за все будущие последствия будет нести американская сторона, а не Исламский Эмират.

– Исламский Эмират призывает Америку и все оккупирующие страны перестать оправдываться за продление войны и немедленно вывести все свои силы из Афганистана.

– Исламский Эмират ни при каких обстоятельствах никогда не откажется от полной независимости и установления чистой исламской системы и по-прежнему привержен поиску мирного решения афганской проблемы после полного и окончательного прекращения оккупации.

Исламский Эмират Афганистан

09.03.1442 Хиджры

PS. Кроме того, Талибан отказался посещать любые конфенции по Афганистану с участием США, пока они не выполнят свои обязательства и не выведут войска.

Входят во вкус и уже прикидываются ответственным членом мирового сообщества.

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