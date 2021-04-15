Эпидемиолог Виноград: Год назад мы зашли в пандемию в развале, сейчас – министерство работает

По ее мнению, сейчас ситуация в здравоохранении улучшилась.

“Не оправдываю ни одного чиновника, но хочу сказать: у нас есть министр [здравоохранения Максим Степанов], который является – не знаю современных слов, не хочу говорить “менеджером” – мне больше нравится “организатор здравоохранения”. Мы как зашли год назад [в пандемию]? Хорошо, что была профессор [Ольга] Голубовская и спасла немного остаток инфекционной службы. Мы зашли в развале, перегруппировка в медицине привела к несостоятельности адекватно оказывать медицинскую помощь”, – сказала она.

Виноград отметила, что речь шла о большом количестве “нестандартных пациентов”.

“Сколько протоколов лечения? А сейчас уже седьмой протокол вышел. И что, не работает министерство? Да работают!” – добавила она.

Также эпидемиолог прокомментировала возможность собственного производства вакцин в Украине.

“Мы – большое государство с большими потребностями в разноплановых биологических препаратах. У нас есть уже действия на сегодня: пусть лучше министр Степанов расскажет, но мы имеем три предприятия, где должны запустить производство наших отечественных биологических препаратов не только против COVID-19”, – сказала она.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 апреля коронавирус в Украине подтвердили у 1,9 млн случаев, умерло 38,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн человек.

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