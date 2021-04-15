Ляшко назвал еще одну область, которая в ближайшие дни может покинуть “красную” зону

Он отметил, что сейчас в регионе достигнуто четырех из пяти критериев, позволяющих перейти ему в “желтую” зону: уровень тестирования в Черновицкой области в четыре раза выше целевого показателя в 300 тестирований на 100 тыс. населения; коэффициент положительных результатов тестов на четверть меньше целевого показателя в 20%; загруженность коек с кислородом за последнюю неделю уменьшилось с 55% до 49%, что меньше установленного предельного показателя в 65%; динамика уровня госпитализаций является одной из самых низких по стране и составляет 25% госпитализированных за последнюю неделю.

Единственный критерий, который пока превышен – уровень госпитализаций.. В Черновицкой области он составляет 67 на 100 тыс. населения при предельном значении 60.

“Ожидается, что в ближайшие дни уровень госпитализаций в регионе может опуститься ниже целевого показателя в 60 на 100 тыс. населения. Это третья область, после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая показывает результат от внедрения своевременных и эффективных мер адаптивного карантина. Кроме того, сейчас видим стабильное улучшение во Львовской области и надеемся увидеть ее в “желтом” уровне эпидемической опасности на следующей неделе”, – заявил замминистра.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2304060436392734

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 апреля коронавирус в Украине подтвердили у 1,9 млн случаев, умерло 38,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн человек.

2 апреля в Украине был зафиксирован рекорд по количеству случаев COVID-19 – 20 341 новый случай.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что эпидемия коронавируса в Украине идет на спад. По его словам, на прошлой неделе было госпитализировано на 2 тыс. пациентов меньше, чем на позапрошлой.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, по состоянию на 15 апреля 13 регионов Украины относятся к “красной” зоне эпидемической опасности. Три области – Ивано-Франковская, Закарпатская и Херсонская – в “желтой” зоне, остальные регионы – в “оранжевой”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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