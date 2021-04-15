Зеленский: Эрдоган поддерживает нашу позицию и не признает аннексию Крыма. Россия ограничила туризм, а мы будем наращивать

В контексте недавнего визита в Турцию, Зеленский отметил, что он благодарен лично Эрдогану за поддержку Украины.

“Он действительно поддерживает Украину, поддерживает наши временно оккупированных территориях, поддерживает Крым. Важно, что он поддерживает нашу позицию, не признает аннексию Крыма”, – заявил Зеленский.

Президент отметил, что также говорил с лидером Турции об особых условиях для украинских и турецких туристов.

“Особенно сейчас, мне кажется, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нашу независимость, наш суверенитет. Вы слышали, россияне сказали, что будут ограничивать туристов, туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела. А я думаю, что нам надо, наоборот, – наращивать туризм, и показать, что мы поддерживаем Турцию”, – считает Президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/499153071235691/

Контекст:15 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, Ранев конфликте Украины и РФ. 11 апреля Эрдоган заявлял, что Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение споров между Киевом и Москвой.

10 апреля, по итогам девятого заседания стратегического совета высокого уровня Турции и Украины, Эрдоган и президент Владимир Зеленский подписали совместную декларацию, в которой, в частности, подчеркнули стремление к обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами.

Кроме того, стороны заявили, что подтверждают безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах и поддерживают создание Крымской платформы. “Мы еще раз подтвердили непризнание незаконной аннексии Крыма”, – сказал Эрдоган на пресс-конференции после встречи с Зеленским 10 апреля.

Визит Зеленского в Турцию проходил на фоне эскалации ситуации на Донбассе и стягивания российских войск к границам Украины. Накануне поездки президент РФ Владимир Путин созвонился с Эрдоганом. Говорили в том числе о ситуации на Донбассе.

Вскоре после визита в Турцию Зеленского Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией из-за эпидемии COVID-19. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию. На период с 15 апреля по 1 июня туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что решение об ограничении авиасообщения с Турцией не является политическим, оно обусловлено ростом заболеваемости в этой стране.

В МИД Турции 14 апреля подтвердили, что в решении России ограничить авиасообщение с Турцией нет политической подоплеки, а вопрос о прекращении полетов “находится чисто в плоскости здравоохранения”.

Ранее Турция заявляла, что не признает оккупацию Крыма РФ и высказывала поддержку территориальной целостности Украины.

—