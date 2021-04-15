Мнение: Охват школами в царской России, онижедетинг и Бальмонт о большевиках

1. Из дореволюционной статистики следует, что Россия стала бы грамотной страной и безо всяких большевиков – примерно в те же сроки, а то и раньше. Большевики превзошли царское правительство только в продвижении национальных языков в республиках СССР. Если же смотреть на РСФСР, то революция и гражданская война серьёзно откинули процесс ликвидации безграмотности назад. Позже пришлось нагонять упущенное за счёт снижения качества обучения. Комментарий читателя gorojanin_iz_b:

https://olegmakarenko.ru/2113888.html?thread=798697056#t798697056

Давно пора ставить точку в вечном споре красных и белых об уровне грамотности в России. <…>

К началу Ликбеза имело место сознательное замалчивание цифр и динамики, ставшее официальной пропагандистской доктриной Страны Советов и наркомата просвещения Луначарского-Бубнова в 1920-1930-х годах.

К 1915 году охват детей школами в основных губерниях стремился к 70-80%.

Но чтобы показать это, придется ставить большой скрин.

Это энциклопедический словарь Брокгауза-Эфрона, 28 том, 1916 год. Последний из достоверных источников до революции.

Вот эта страница с диаграммой к большой статье «Начальное народное образование»:

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004103539#?page=85

Последние места – Сыр-Дарьинская, Якутская, Ферганская, Закаспийская и прочие нацокраины. Там даже и в 1980-х годах не всех удавалось поймать и обучить в их горах, тундрах и степях.

Но основные губернии уверенно шли к 1918 году к 90%, к 1924 – к 100%. Как и планировалось реформой и предусматривалось бюджетом.

Наркомпрос достиг некатастрофичного уровня грамотности только к началу 1940-х. И только за счет резкого качественного снижения образования.

Обычная Википедия, цифры и факты проверяемые:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ликбез

«Введение всеобщего начального обучения в 1930 г. создавало известные гарантии распространения грамотности. Ликвидация неграмотности возлагалась теперь на соответствующие секции при местных Советах. Одновременно пересматривались программы школ ликбеза, рассчитанные на 330 учебных занятий (10 месяцев в городе и 7 месяцев на селе). Актуальной задачей считалась теперь борьба с малограмотностью.

К 1936 году было обучено около 40 млн неграмотных. В 1933—1937 годах только в учтённых школах ликбеза занимались свыше 20 млн неграмотных и около 20 млн малограмотных.

По данным переписи 1939 года, грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90 %.»

330 учебных часов – это скольким классам ЦПШ соответствует?

От силы 0,2-0,3 (ноль целых три десятых) класса.

2. Виктор Мараховский сравнивает методы западных радикалов и российской оппозиции:

https://t.me/vmarahovsky/1858

У злобных англоязычных правых, ув. друзья, есть ряд весьма хлёстких понятий – и среди них такое крайне уместное, как whiteknighting (то есть буквально – белорыцаринг).

Имеется в виду ситуация, когда на защиту какой-нибудь радикальной феминистки от насмешек грубых мужланов прибывает весь в белом рыцарь и начинает их укорять за то, что они, грубые мужланы, Оскорбляют Даму.

Мужланы в ответ напоминают, что вообще-то дама сама сломала нелепые сексистские правила, согласно которым мужчины должны уступать место/подавать пальто/пропускать вперёд/оберегать от грубостей. И интересуются, нет ли здесь толики двойных стандартов.

Дальше всё очень весело, громко и долго.

…Так вот: в нашем пространстве эквивалентом этого вайтнайтинга является “онижедети”.

То есть, покуда гендерная воук-повестка у нас не слишком распространена, данный приём реализуется на примере онижедетства. Сначала отважные шататели Системы отважно нарушают, с громким хлопаньем крыльями наскакивая на её, Системы, прислужников.

А затем, когда Система приступает к рассортировке шатателей по автозакам и развешиванию штрафов – выдвигаются плакальщицы обоего пола и начинают голосить “ну как же так-то, посмотрите на эти милые чистые лица – и на эти озверелые эээ забрала шлемов, они там наказывают ДЕТЕЙ!”.

3. Поэт Константин Бальмонт, одна из главных звёзд Серебряного века, быстро и надёжно протрезвел после 1917 года. До революции он писал так:

https://takoe-nebo.livejournal.com/862583.html

Наш царь — кровавое пятно,

Зловонье пороха и дыма,

В котором разуму — темно.

Наш царь — убожество слепое,

Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел…

После революции уже вот так:

Большевики … сидят на цепи, как здоровые псы, которым не каждый день бросают корку хлеба. Цепь разбивают пожалевшие их, и вот уж не псы они больше — они волки, они бешеные собаки, рвущие своими обрызганными слюною зубами ту руку, которая их освободила. Говорят о свободе и — замыкают своих товарищей в тюрьму! Называют себя неимущими и — сами, беря плоту за кровь, беря плату за лень, оценивая за монету своя убеждения, утопают в ростовщичестве, вымогательствах и взятках!.. Говорят о братстве, а в это время режут чужое горло!