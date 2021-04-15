 

Путин выразил готовность содействовать политическому процессу в Ливии

15.04.2021, 20:34, Разное
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По словам главы государства, Россию и Ливию связывает богатый опыт взаимовыгодного сотрудничества, в связи с чем РФ готова оказывать поддержку в достижении стабильности, укреплении суверенитета и единства североафриканского государства.

Путин и Дабиба договорились совместно работать и развивать партнерские отношения по ряду различных областей. Также премьер-министр Ливии выразил благодарность российской стороне за поставку вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Владимир Путин поздравил главу переходного правительства с наступлением священного месяца Рамадан и поприветствовал формирование нового кабмина в государстве, в задачи которого входит организация и проведения выборов 24 декабря.



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