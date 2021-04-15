Пять месяцев до выборов в Госдуму: эксперты высказались о текущих рейтингах политических партий

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский объяснил, что социологические данные нужно правильно интерпретировать, зачастую они вводят в заблуждение. Например, текущий рейтинг партии никогда не совпадает с результатом выборов в силу определенных математических и статистических особенностей.

На итоговый результат всегда влияет факт явки, объяснил Потуремский. С ним согласен и руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он также считает, что еще рано прогнозировать результаты выборов, ведь кампания еще не началась.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, говоря о пропорциональной избирательной системе, отметил, что люди голосуют за партийные бренды, а не за конкретные имена. Кроме того, такая система забирает голоса у малых партий по принципу пропорционального распределения, за что подвергается критике.

“Наиболее прогрессивная и адекватная политическая система – это смешанная, как у нас, когда половина палаты избирается пропорционально, а половина мажоритарно. Она содержит, как преимущества, так и недостатки своих родителей, но позволяет сбалансировать представительство”, – высказался Кузнецов.

Президент коммуникационного холдинга “Минченко консалтинг” Евгений Минченко не сомневается, что “Единая Россия” получит большинство мандатов. Также он назвал факторы риска некоторых парламентских партий. Что касается КПРФ, то там возможен большой раскол между радикальным крылом и лоялистами. Фактор риска ЛДПР – состояние здоровья лидера и потеря электоральных плацдармов.