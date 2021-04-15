 

Вирусолог назвал наиболее подверженных хронической форме COVID-19 людей

15.04.2021, 20:26, Разное
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Вирусолог Алексей Аграновский пояснил о формах, в которых может выражаться заражение COVID-19. Профессор Института имени Белозерского МГУ назвал группу пациентов с хронической формой коронавируса.
COVID-19, охвативший всю планету, у разных групп населения протекает по-разному. Так, гораздо тяжелее заболевание переносят люди пожилые, именно в этом сегменте отмечается и наивысший процент смертности. Кроме известных возрастных особенностей, на развитие недуга влияют и другие факторы. По мнению профессора кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, есть люди, более склонные к осложнениям и перехода коронавируса в хроническую фазу.

Сама болезнь относится к категории острых, реплицируется же она у пациентов с низким иммунным статусом. Тогда протекание COVID-19 приобретает формы, сходные с хроническим. Подобные же признаки наблюдаются и при иммуносупрессирующих расстройствах здоровья.

В отдельных случаях при сильном поражении иммунной системы человека у него фиксируется слабая выработка антител. Эти ситуации и приводят к более долгому течению коронавирусной инфекции, при этом Алексей Аграновский подчеркивает, что такое появление болезни крайне редко. Таким образом, преимущественное количество заразившихся COVID-19, переносят его непродолжительное время.

Источник: govoritmoskva.ru



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