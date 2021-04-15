Институт им. Виноградова внёс слово «доллар» в реестр обсценной лексики

Учёный совет Института Русского языка им. Виноградова РАН на экстренном заседании в четверг принял решение отнести слово «доллар» к числу нецензурных. Решение вступает в силу 20 апреля.

Согласно выводам рабочей группы, заключение которой огласили на Учёном совете, Соединённые Штаты Америки ведут планомерную антироссийскую политику, разрушая русскую культуру, нравственность, экономику и патриотизм. Американская валюта играет в этом ключевую роль, являясь инструментом прямого негативного действия на ткань русского сознания. Таким образом, слово «доллар» должно занять место в ряду фонем, неприемлемых ни в речи, ни на письме.

Один из участников совета заметил, что слово «доллар» относится не только к валюте США, но и к денежным единицам стран, нейтральных и даже дружественных России. Существуют австралийский доллар, зимбабвийский доллар, родезийский доллар и многие другие. Есть также город Доллар в Шотландии, что создаёт почву для путаницы. После обсуждения совет решил, что при наличии уточняющего слова, например, «доллар Кирибати», слово «доллар» может использоваться безнаказанно.

– В русском языке есть слова двойственной коннотации. Например, в устах собаковода слово «сука» означает лишь пол собаки, для других же людей это явно обсценное слово, – сказал глава Учёного совета академик Александр Молдован.

С 20 апреля за произнесение слов «доллар» или «доллар США» в общественном месте россиян ждёт административный штраф в 500 рублей, а средства массовой информации – предупреждение Роскомнадзора или вызов в суд.

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