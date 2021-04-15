 

Мнение: Ненужный инструмент

15.04.2021, 19:54, Разное
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Любовь Соболь получила год исправительных работ и штраф в виде удержания за попытку проникновения в квартиру предполагаемого отравителя Навального.

В целом линия уже выстроена — власть показательно «гасит» «Навальный-тим». Во-первых, в качестве предупреждения, во-вторых, банальная месть за унижения от расследований, в-третьих (что в данном случае мне кажется более важным) показательный разгром говорит об изменении позиции тех группировок, которые прикрывали деятельность Навального и его команды.

Нет никаких сомнений, что в условиях растущей фашизации режима проводить расследования команда Навального могла лишь обладая каким-то ресурсом поддержки внутри российской номенклатуры. До тех пор, пока всё шло в рамках банальной внутриаппаратной грызни, какой-либо фатальной угрозы для режима в этой деятельности он не видел.

Однако теперь ситуация меняется. Устойчивость режима исчерпана, переход к террору, как единственному методу управления, подчеркивает и банкротство системы, и критический дефицит ресурса управления. Теперь группы поддержки Навального вынуждены решать более насущный вопрос, касающийся уже не внутриэлитной борьбы, а наоборот — внутрисословной солидарности перед лицом приближающегося краха.

Именно поэтому Навальный списан, а созданный с предельно конкретной целью инструмент — его организация — показательно истребляется. Нужда в инструменте отпала.

Ничего особенно удивительного в происходящем нет. Классово-сословная солидарность правящей касты всегда выше внутренних противоречий. Поэтому сам факт того, что внутренние «разборки» между преступными группировками уступают место их борьбе за удержание стабильности режима, говорит о входе режима в критическую фазу своего существования.

Источник: Эль Мюрид



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