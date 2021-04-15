Король и королева Бутана с сыновьями съездили в тур по деревням страны

Король Бутана Джигме Кхесар Вангчук и королева Джецун Пема, которых мировая пресса зовет “Кейт и Уильямом Востока”, на днях отправились в свой первый королевский тур в этом году. Монархи ограничились осмотром своих владений – они посетили несколько дзонгхагов (административно-территориальных единиц или попросту областей) на востоке страны. Его и Ее Величество в поездке сопровождали их сыновья – 5-летний принц Джигме Намгьел Вангчук и годовалый принц Джигме Угьен Вангчук.

Королевский тур продлился с 26 марта по 13 апреля, но фотографиями пресс-служба поделилась только сегодня. Их маршрут пролег через такие города и деревни как Бумтханг, Монгар, Пемагатсел, Трашиганг, Трашиянгце и Лхунце. В частности, в городе Монгар с населением чуть больше 4 тысяч человек король посетил строящуюся насосную станцию, которая обеспечит водой все дома в поселении. Также король нанес визит в Колледж информации и технологий в Гьялпожинге, Колледж Шерубтз в Канглунге и еще несколько школ на востоке, где пообщался с преподавателями и студентами.

Примечательно, что из-за коронавирусных ограничений подданные не собирались на площадях, чтобы, по традиции, поприветствовать короля и королеву с наследниками престола. Все они оставались стоять у своих домов и рабочих предприятий, пока семейство проезжало по улице.

Старший сын короля и королевы Бутана (слева) Королева Бутана Джецун с местной жительницей Джецун с младшим сыном Подданные, которые встречали монархов

Напомним, о второй беременности королевы Бутана стало известно в декабре 2019 года во время масштабных празднований по случаю Национального дня страны. Король Джигме Кхесар Вангчук обратился к подданным с речью, в которой затронул как вопросы об экономических и других успехах Бутана, так и поделился личными новостями, что его супруга ожидает второго ребенка. На свет Джигме Угьен появился в середине марта в стенах резиденции короля — дворца Лигкана. Для монарха это был двойной праздник и особое благословение, так как 19 марта в Бутане отмечают День отца. Мальчик занял второе место в очереди на престол — после своего старшего брата Джигме Намгьел Вангчук, которому сейчас 5 лет.

Имя младшего сына пары и его фото были обнародованы 1 июля прошлого года, позже мы увидели его чуть подросшего уже 1 ноября — в День коронации. А в марте этого года были опубликованы новые семейные портреты в честь первого дня рождения наследника.

До свадьбы с Джецун король Бутана считался самым завидным женихом Азии. Правление страной он принял в возрасте 28 лет и мгновенно завоевал любовь подданных. Джецун же — девушка из обычной семьи, считается одной из самых красивых во всем королевстве. Она получила образование сначала в Индии, а затем в Лондоне по специальности международные отношения. Король Бутана и его возлюбленная-простолюдинка поженились 13 октября 2012 года. На их свадьбе было 1500 гостей. И хотя местная религия позволяет многоженство, Джигме отказался от этого и живет лишь с Джецун. В 2017 году у них родился первенец, а в 2020-м — второй сын.

Король Бутана со старшим сыном Королева Бутана с младшим сыном