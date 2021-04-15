Что посмотреть: 5 фильмов, которые помогут развить чувство прекрасного

Как говорила актриса Элизабет Тейлор, “вкус формируется постепенно”. Хороший вкус – это способность, которая требует не меньших усилий, чем любое мастерство. Развить его можно при помощи так называемой “насмотренности”. Поиск качественного контента и разборчивое потребление при современном высоком уровне информационного шума – то, что поможет развить чувство прекрасного и научит отличать высокое искусство от “подделок”. Специально для HELLO! онлайн-кинотеатр ivi отобрал пять картин, созданных гениями киноискусства, которые помогут развить вкус и пробудить тягу к прекрасному.

“Лучшее предложение”

Год: 2012

Режиссер: Джузеппе Торнаторе

В ролях: Джеффри Раш, Джим Стерджесс, Сильвия Хукс, Дональд Сазерленд

Режиссер Джузеппе Торнаторе знает толк в искусстве, как и герой его фильма – управляющий аукционного дома Олдман. Помимо запутанного сюжета и неожиданного финала, “Лучшее предложение” – это фильм про красоту: зритель на два часа окунется в мир картин, великолепных интерьеров, безупречных нарядов и талантливых аферистов, которые превратили свои махинации в искусство.

“Отель “Гранд Будапешт”

Год: 2014

Режиссер: Уэс Андерсон

В ролях:Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди

Руку Уэса Андерсона можно угадать с трех кадров. Визуальная составляющая фильмов этого режиссера – отдельный вид искусства. Один из примеров – фильм “Отель “Гранд Будапешт” – рассказывает о приключениях консьержа европейского отеля. “Гранд Будапешт” выглядит как кукольный домик, а его постояльцы и персонал напоминают сказочных персонажей благодаря декоративности фильма. Но это сказка для взрослых: в выдуманной стране Андерсона разворачиваются совсем не сказочные события.

“Под покровом ночи”

Год: 2016

Режиссер: Том Форд

В ролях: Эми Адамс, Джейк Джилленхол, Майкл Шеннон

Кажется, Тому Форду недостаточно, чтобы его модели просто дефилировали по подиуму в безупречных нарядах – он хочет большего: наделить их историями, вдохнуть в них жизнь, полную непредсказуемых событий, роскоши, боли, мести и страсти. И он снимает фильмы, такие же стильные, нишевые, рафинированные, как и все, что выходит под его брендом.

“Под покровом ночи” – безупречный в отношении сюжета, каста и визуальной составляющей психологический триллер. Режиссер фильма – эстет и гений мир высокой моды, а его фильмы – единственный “предмет” роскоши от Тома Форда, доступный абсолютно каждому.

“Великая красота”

Год: 2016

Режиссер: Паоло Соррентино

В ролях: Тони Сервилло, Сабрина Ферилли, Карло Вердони

Итальянскому искусству нет равных, будь это живопись, музыка, скульптура или кинематограф. Последний особенно уникален, ведь может охватить несколько видов искусства сразу. “Великая красота” – сатира на современный Рим и его жителей и безупречная по стилю, юмору и картинке картина, отмеченная “Оскаром”, премией BAFTA и “Золотым глобусом”.

“Северный ветер”

Год: 2021

Режиссер: Рената Литвинова

В ролях: Рената Литвинова, Антон Шагин, Ульяна Добровская

Вселенная “Северного ветра” – мечта инстаграмщиц и модных блогеров. Удивительные сказочные декорации, атмосферные интерьеры и наряды от Демны Гвасалии, которые именитый дизайнер создал специально для героини Ренаты Литвиновой, – фильм от Sony Pictures и одной из самых колоритных актрис и режиссеров нашей эпохи настолько же необычен, насколько красив и эстетически совершенен.