 

Что посмотреть: 5 фильмов, которые помогут развить чувство прекрасного

15.04.2021, 19:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как говорила актриса Элизабет Тейлор, “вкус формируется постепенно”. Хороший вкус – это способность, которая требует не меньших усилий, чем любое мастерство. Развить его можно при помощи так называемой “насмотренности”. Поиск качественного контента и разборчивое потребление при современном высоком уровне информационного шума – то, что поможет развить чувство прекрасного и научит отличать высокое искусство от “подделок”. Специально для HELLO! онлайн-кинотеатр ivi отобрал пять картин, созданных гениями киноискусства, которые помогут развить вкус и пробудить тягу к прекрасному.

“Лучшее предложение”

Год: 2012
Режиссер: Джузеппе Торнаторе
В ролях: Джеффри Раш, Джим Стерджесс, Сильвия Хукс, Дональд Сазерленд

Режиссер Джузеппе Торнаторе знает толк в искусстве, как и герой его фильма – управляющий аукционного дома Олдман. Помимо запутанного сюжета и неожиданного финала, “Лучшее предложение” – это фильм про красоту: зритель на два часа окунется в мир картин, великолепных интерьеров, безупречных нарядов и талантливых аферистов, которые превратили свои махинации в искусство.

“Отель “Гранд Будапешт”

Год: 2014
РежиссерУэс Андерсон
В ролях:Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди

Руку Уэса Андерсона можно угадать с трех кадров. Визуальная составляющая фильмов этого режиссера – отдельный вид искусства. Один из примеров – фильм “Отель “Гранд Будапешт” – рассказывает о приключениях консьержа европейского отеля. “Гранд Будапешт” выглядит как кукольный домик, а его постояльцы и персонал напоминают сказочных персонажей благодаря декоративности фильма. Но это сказка для взрослых: в выдуманной стране Андерсона разворачиваются совсем не сказочные события.

“Под покровом ночи”

Год: 2016
Режиссер: Том Форд
В ролях: Эми Адамс, Джейк Джилленхол, Майкл Шеннон

Кажется, Тому Форду недостаточно, чтобы его модели просто дефилировали по подиуму в безупречных нарядах – он хочет большего: наделить их историями, вдохнуть в них жизнь, полную непредсказуемых событий, роскоши, боли, мести и страсти. И он снимает фильмы, такие же стильные, нишевые, рафинированные, как и все, что выходит под его брендом.

“Под покровом ночи” – безупречный в отношении сюжета, каста и визуальной составляющей психологический триллер. Режиссер фильма – эстет и гений мир высокой моды, а его фильмы – единственный “предмет” роскоши от Тома Форда, доступный абсолютно каждому.

“Великая красота”

Год: 2016
Режиссер: Паоло Соррентино
В ролях: Тони Сервилло, Сабрина Ферилли, Карло Вердони

Итальянскому искусству нет равных, будь это живопись, музыка, скульптура или кинематограф. Последний особенно уникален, ведь может охватить несколько видов искусства сразу. “Великая красота” – сатира на современный Рим и его жителей и безупречная по стилю, юмору и картинке картина, отмеченная “Оскаром”, премией BAFTA и “Золотым глобусом”.

“Северный ветер”

Год: 2021
Режиссер: Рената Литвинова
В ролях: Рената Литвинова, Антон Шагин, Ульяна Добровская

Вселенная “Северного ветра” – мечта инстаграмщиц и модных блогеров. Удивительные сказочные декорации, атмосферные интерьеры и наряды от Демны Гвасалии, которые именитый дизайнер создал специально для героини Ренаты Литвиновой, – фильм от Sony Pictures и одной из самых колоритных актрис и режиссеров нашей эпохи настолько же необычен, насколько красив и эстетически совершенен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Мнение: Русская киберферма

16.10 / Развратил 11-летнюю: пиарщика Ельцина арестовали в Москве по подозрению в педофилии

25.01 / Милославская показала трогательное видео с Петровым в его день рождения

21.08 / В гостях у Джона Ледженда и Крисси Тейген: экскурсия по их любимому особняку, который они решили продать из-за детей

24.03 / Свекровь ответила – Личное мнение

25.08 / Вонючий монстр из Аризоны, который калечит животных и кидается камнями в туристов

02.02 / Аркадий Ротенберг выкупил у государства мавзолей В.И. Ленина

03.08 / Таинственно пропавший из парка, а потом вернувшийся огромный валун обрастает загадками

04.04 / Мнение: Достойное место

31.07 / Мнение: Нина Андреева против Макаревича

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика