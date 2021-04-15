Мнение: США ввели новые санкции против России. “За хакеров”

Байден подмахнул официальную бумагу о введении новых санкций против РФ. "За хакерские атаки".

Согласно новым санкциям:

1. США вышлют 10 российских дипломатов.

2. США наложат санкции на 32 частных лица и компании.

3. США запретила гос.учреждениям США покупать российские облигации и анонсировали возможное усиление санкций против гос.долга РФ.

4. США обвинили СВР во взломе Solar Winds и анонсировали усиление киберопераций "для защиты от российской подрывной деятельности".

Заявление о введение санкций на сайте Белого Дома.

Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять – публично и в частном порядке – что мы будем защищать наши национальные интересы и понести издержки за действия российского правительства, направленные на причинение нам вреда. Сегодня администрация Байдена принимает меры, чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США.

Сегодня президент Байден подписал новый указ о санкциях, который предоставляет усиленные полномочия, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме. Этим посылается сигнал о том, что Соединенные Штаты будут накладывать на Россию расходы стратегическим и экономически значимым образом, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия. Это включает, в частности, усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и ​​их союзниках и партнерах; участвовать в злонамеренных кибер-действиях против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров и способствовать их осуществлению; поощрять и использовать транснациональную коррупцию для влияния на иностранные правительства; вести экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов; подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; и нарушают устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

Министерство финансов США (казначейство) выполнило следующие действия в соответствии с новым ОР:

Казначейство издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 г. Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством. финансов Российской Федерации; и предоставление ссуд в рублях или не в рублях Центральному банку Российской Федерации, Фонду национального благосостояния Российской Федерации или Министерству финансов Российской Федерации. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга в отношении России в случае необходимости.

Казначейство определило шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, начиная от предоставления экспертных знаний и заканчивая разработкой инструментов и инфраструктуры и содействием злонамеренной кибер-деятельности. Эти компании предназначены для работы в технологическом секторе экономики Российской Федерации. Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия в киберпространстве, такие как инцидент с SolarWinds, используя все доступные политики и полномочия.

Введение дополнительных санкций

Казначейство наложило санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства. Эта акция направлена ​​на то, чтобы сорвать скоординированные усилия российских официальных лиц, доверенных лиц и спецслужб по делегитимации нашего избирательного процесса. Правительство США продолжит преследование тех, кто занимается такой деятельностью.

Казначейство в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму. Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль Линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики.

Сообщенные награды в Афганистане

Администрация реагирует на сообщения о том, что Россия поощряла атаки талибов на сотрудников США и коалиции в Афганистане, основываясь на лучших оценках разведывательного сообщества (IC). Учитывая деликатность этого вопроса, который затрагивает безопасность и благополучие наших сил, он решается через дипломатические, военные и разведывательные каналы. Безопасность и благополучие военнослужащих США, а также наших союзников и партнеров является безусловным приоритетом Соединенных Штатов.

Высылка дипломатического персонала

Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб.

Дальнейшие меры реагирования на злонамеренную киберактивность SolarWinds

Сегодня Соединенные Штаты официально называют Службу внешней разведки России (СВР), также известную как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа с использованием платформы SolarWinds Orion и других информационных технологий. инфраструктуры. Разведывательное сообщество США очень доверяет своей оценке приписывания СВР.

Компрометация CВР цепочки поставок программного обеспечения SolarWinds дала ему возможность шпионить или потенциально нарушать работу более чем 16 000 компьютерных систем по всему миру. Масштаб этого компромисса – забота о национальной и общественной безопасности. Более того, это ложится чрезмерным бременем на пострадавших в основном из частного сектора, которым приходится нести необычно высокие затраты на смягчение последствий этого инцидента.

Сегодня Агентство национальной безопасности, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Федеральное бюро расследований совместно издают рекомендации по кибербезопасности «Российская СВР нацелена на сети США и союзников», в которых содержатся конкретные подробности об уязвимостях программного обеспечения, которые SVR использует для получения доступ к устройствам и сетям жертвы. В рекомендациях также описаны конкретные шаги, которые защитники сети могут предпринять для выявления и защиты от злонамеренной киберактивности СВР.

Кроме того, компрометация СВР SolarWinds и других компаний подчеркивает риски, связанные с усилиями России по нацеливанию на компании по всему миру посредством использования цепочки поставок. Эти усилия должны служить предупреждением о рисках использования информационно-коммуникационных технологий и услуг (ИКТ), предоставляемых компаниями, которые работают или хранят пользовательские данные в России или полагаются на разработку программного обеспечения или удаленную техническую поддержку со стороны персонала в России. Правительство США оценивает, принимать ли меры в соответствии с Указом № 13873, чтобы лучше защитить нашу цепочку поставок ИКТ от дальнейшего использования Россией.

Поддержка глобального подхода к кибербезопасности

Соединенные Штаты продолжают твердо утверждать важность открытого, совместимого, безопасного и надежного Интернета. Действия России противоречат этой цели, которую разделяют многие наши союзники и партнеры. Чтобы укрепить наш коллективный подход к усилению кибербезопасности, мы объявляем два дополнительных шага:

Во-первых, Соединенные Штаты активизируют свои усилия по продвижению системы ответственного поведения государства в киберпространстве и сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия злонамеренной киберпространству. Мы проводим первый в своем роде курс для политиков всего мира по политическим и техническим аспектам публичного приписывания киберинцидентов, который будет открыт в этом году в Центре Джорджа К. Маршалла в Гармише, Германия. Мы также поддерживаем наши усилия через Центр Маршалла по обучению юристов министерств иностранных дел и политиков по применимости международного права к поведению государства в киберпространстве и необязательным нормам мирного времени, которые были согласованы в Организации Объединенных Наций и одобрены Генеральным директором ООН. Сборка.

Во-вторых, мы укрепляем нашу приверженность коллективной безопасности в киберпространстве. Министерство обороны предпринимает шаги по привлечению дополнительных союзников, включая Великобританию, Францию, Данию и Эстонию, в планирование КИБЕРФЛАГА 21-1, которое является учением, направленным на улучшение наших оборонительных возможностей и устойчивости в киберпространстве. CYBER FLAG 21-1 создаст сообщество защитных кибероператоров и улучшит общие возможности Соединенных Штатов и их союзников по выявлению, синхронизации и совместному реагированию на смоделированные злонамеренные действия в киберпространстве, нацеленные на нашу критически важную инфраструктуру и ключевые ресурсы.

Соединенные Штаты привержены безопасности наших союзников и партнеров; Эти усилия призваны еще раз укрепить нашу приверженность этому основополагающему принципу.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/15/fact-sheet-imposing-costs-for-harmful-foreign-activities-by-the-russian-government/ – цинк

Вот такие вот ужасные происки России против американской демократии.

Скорее всего, уже сегодня МИД РФ объявит о зеркальной высылке 10 американских дипломатов, а США заявят, что это неспровоцированный шаг.

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