СБУ заблокировала канал контрабанды сигарет из России и ОРДЛО

Правоохранители разоблачили жителя Старобельска Луганской области, который организовал канал нелегального перемещения табака из России. Его задержали во время транспортировки 5 тонн табака. При осмотре машины выявили около 400 мешков контрафакта ориентировочной стоимостью 3 млн грн.

“Установлено, что товар он получил вне таможенного контроля от сообщников из страны-агрессора. Продукцию планировал реализовать на Луганщине через личные связи среди коммерсантов”, – отметили в релизе.

СБУ также заблокировала поставки контрафактных табачных изделий из ОРДЛО, которые планировали продавать в Харьковской области.

“У организатора трафика выявлено более 11 тыс. пачек сигарет сомнительного происхождения на более чем 800 тыс. грн. Следователи задокументировали, что к противоправной деятельности также причастны пятеро жителей Станицы Луганской и ОРДЛО. Участники группы перевозили контрабандный груз на самодельных плавсредствах через реку Северский Донец и складировали его в частном здании”, – сообщили в СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины ведется следствие. Устанавливаются другие участники противоправной деятельности.

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