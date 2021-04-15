Володин связал новые антироссийские санкции с ослаблением США

Решение Вашингтона председатель ГД назвал недружественным, но предсказуемым. “США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран – России, Китая, Европы и Ближнего Востока», — написал спикер в своем телеграм-канале.

Вводом санкций против России США наказывают сами себя, уверен Володин. По его словам, Вашингтону придется выстраивать отношения, которые он сам разрушил.

“Были бы они умнее, то прислушались к Путину и занялись решением проблем глобальной безопасности, борьбой с терроризмом, противодействием распространению наркотиков», — отметил спикер Госдумы.

Такая повестка может объединить страны в борьбе с общими вызовами, в условиях пандемии это особенно важно, указал председатель ГД. Вместо этого США создают проблемы другим странам ради сохранения своего лидерства, посетовал Володин.

Администрация президента США Джо Байдена 15 апреля объявила о новых санкциях против России. Ограничительные меры затрагивают 32 юридических и физических лица, США вышлют из страны 10 российских дипломатов. Также предусматриваются санкции против госдолга РФ.