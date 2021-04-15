 

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун

15.04.2021, 19:40, Разное
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15 апреля власти Соединенных Штатов ввели ограничения против 32 физических лиц и объединений России за якобы попытки вмешаться в выборы и кибератаки. Примечательно, что санкции были введены Джо Байденом через два дня после его слов о выстраивании “стабильных и предсказуемых” отношений с Москвой.

Поведение главы Белого дома удивило американских пользователей. В аккаунте телеканала Fox News многие из них разнесли Байдена за его антироссийскую позицию. По их словам, вместо того чтобы примириться с Россией, президент США пытается разжечь конфликт, передает РИА ФАН.

“Мы несемся к катастрофе, эти события не сулят ничего хорошего”, – написал один из комментаторов.

Другой пользователь усомнился в том, что новые санкции действительно могут напугать Россию. “Уверен, что Владимир Путин сейчас трясется от хохота. Джо Байден, какой же ты клоун!”, – возмутился он. Еще один комментатор заявил, что Соединенные Штаты скоро станут посмешищем для всего мира.

МИД России отреагировал на нападки Джо Байдена. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что за ухудшение отношений Вашингтону “придется расплачиваться”. В ходе брифинга дипломат подчеркнула, что ответ Соединенным Штатам будет неотвратимым.



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