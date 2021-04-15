Благими намерениями вымощена дорога под санкции

Петербургский предприниматель оценил новый пакет санкций, введённый Соединёнными Штатами против предположительно связанных с ним компаний.

США ввели санкции после того, как Евгений Пригожин организовал гуманитарную акцию в Судане. Малоимущие семьи суданцев получили от бизнесмена несколько миллионов продуктовых наборов. Комментарий предпринимателя после агрессивного выпада Вашингтона был опубликован пресс-службой компании «Конкорд».

“С ответственностью заявляю американскому истеблишменту: Евгений Пригожин – мировой бренд добра. Всего две недели назад два миллиона человек в Судане получили от меня гуманитарную помощь, как американцы тут же ввели санкции. Если есть добро – его под санкции”, – отметил Евгений Пригожин.

СМИ сообщают, что в Судане продолжают распределять гуманитарную помощь, переданную бизнесменом. Представитель общественной организации Baladna Хава Джадид назвал передачу гуманитарной помощи партнёрством двух государств на благо людей.

Согласно заявлению пресс-службы компании «Конкорд», американский президент связывает санкции с вмешательством в выборы 2020 года и кибератакой на ведомства США.

«Евгений Викторович ознакомился с данной формулировкой. Санкции за вмешательство в американские выборы 2020 года в отношении африканских компаний. Очень забавно. Похоже, Байден не совсем понимает, что происходит вокруг и думает, что в Африке выбирают его президентом», – заключили в пресс-службе.