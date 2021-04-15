 

Провал Примадонны: Певица Манижа сравнила себя с Аллой Пугачевой

15.04.2021, 19:32, Разное
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Певица Манижа сравнила себя с Аллой Пугачевой, вспомнив о провале Примадонны на «Евровидении». Представительница РФ на конкурсе 2021 года не видит трагедии в таком результате.
Почти 25 лет назад, в 1997 году, покорить сердца европейских зрителей попыталась Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Однако ее исполнение проникновенной баллады не нашло поддержки и легендарная артистка заняла только 15 место. Провал едва ли не главной певицы страны вызвал тогда множество негодований. К слову, в Дублин от Российской Федерации должен был ехать в то время еще начинающий артист Валерий Меладзе.

Сегодня, 15 апреля, Алле Борисовне исполнилось 72 года, как оказалось, Манижа Сангин сравнивает себя именно с Примадонной. Она призналась, что не видит трагедии в негативном результате 1997 года. Сразу после победы в национальном туре девушку поддержал бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров, он уверен, что пришло время для российской участницы «всех порвать». Исполнительница песни Russian Women уже сейчас готова к любым результатам зрительского и судейского голосования на «Евровидении-2021». Даже не самое высокое место в итоговой таблице не расстроит начинающую звезду и не сделает ее хуже, – поделилась с журналистами Манижа. Стоит отметить, что во время празднования своего Дня рождения Алла Пугачева также вспомнила о юной певице. Как оказалось, ей песня девушки понравилась, и она желает представительнице РФ удачи.

Источник: inforeactor.ru



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