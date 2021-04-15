 

Мнение: В чём же я псих-то?

15.04.2021, 19:22, Разное
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Некий поц на “Пикабу” опять написал, что я якобы больной на всю голову. И вот опять сижу и думаю – ну ГДЕ эти альтернативно одарённые психа-то во мне увидели? Вроде социализован нормально (во всяком случае, универ нормально закончил, без всяких проблем), в общении адекватен, чистоплотен, вопреки уверениям некоторых болванов (вот на Обском море вода только ледяная была, из колонки, но я даже там умывался каждый день, хоть мне и нельзя контактировать с холодным, потому что физически не могу начинать день не с гигиены), никаких учений (веганства, сектантства, ЗОЖ, йоги и т.д.) фанатиком не являюсь, проблем со мной ни у кого никаких нет, даже просто как фрик не выгляжу и бред не пишу (один раз зашёл к какому-то больному в блевник, так офигел от его шизофренического графоманского бреда в каждом посте, там курят даже “Белые братья” со своим “Древом познания” и Порфирий Иванов). Так В ЧЁМ же я тогда псих, не могу понять? Или это тому пикабушнику просто голоса в голове рассказали, а аргументы не привели, вот этот интернетный психиатр без диплома без всяких доказательств и написал? Скоро на “Пикабу” разбанят, обязательно спрошу, с чего же это они подобное таки взял…

Источник: Достало



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