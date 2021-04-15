Определены сроки проведения встречи Путина и Моди

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15.04.2021, 19:08, Новости дня
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Индийский премьер Нарендра Моди и российский президент Владимир Путин планируют провести встречу во второй половине 2021 года, сообщил посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.

«Из-за пандемии встреча премьер-министра Индии и российского президента была перенесена на более поздний срок. Она состоится во второй половине этого года. Пока точной даты нет», – цитирует посла РИА «Новости».

Глава МИД РФ Сергей Лавров посещал Нью-Дели в начале апреля с рабочим визитом. Там же Лавров провел незапланированную краткую встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата, бывшим американским госсекретарем Джоном Керри.

В Индии российский министр обсуждал перспективы совместного производства двумя странами современных типов вооружений.



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