 

В посольстве США рассказали о разговоре с послом в МИД России

15.04.2021, 19:08, Новости дня
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Визит посла США Джона Салливана в министерство иностранных дел РФ прошел в профессиональном и уважительном ключе, сообщило американское посольство в Москве.

«Встреча была профессиональной и уважительной», – передает заявление посольства ТАСС.

В четверг Салливан был вызван в МИД России. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что разговор для американской стороны будет тяжелым.

Ранее стало известно, что Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.



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