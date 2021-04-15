 

Белый дом: Байден выступит с речью о России

15.04.2021, 19:08, Новости дня
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Президент США Джон Байден в четверг выступит с речью, которая будет посвящена России, сообщили в Белом доме.

«Президент выступит с заявлением по России», – передает сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки РФ причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.



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