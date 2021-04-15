 

Мнение: Секретное убийство

15.04.2021, 19:04, Разное
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В Свердловском областном суде начинается  процесс рассмотрения уголовного дела в отношении 27-летнего Владимира Таушанкова, которого застрелили сотрудники Росгвардии. На дело почему-то наложен гриф "совершенно секретно".

Напомню, трагедия произошла 1 июня прошлого года, когда погиб подозреваемый в похищении обоев общей стоимостью около 8 тысяч рублей.

Для задержания «похитителя обоев» была проведена целая спецоперация. Взломали дверь квартиры, вошли, убили… Парень, якобы, распылил газовый баллончик в лицо первому входящему. За что и был расстрелян.

В июне прошлого года отец убитого говорил, что после штурма его увезли в отдел полиции, где пытались убедить, что сын взял его в заложники, а полицейские освободили…

И вот дело дошло до суда и на него наложили гриф «секретно».

«Присвоив делу гриф "совершенно секретно", суд создал некоторые трудности для защиты: все электроприборы сдаем перед входом в зал, аудиопротокол не ведется, пользоваться можно лишь листами бумаги, выданными судьей, которые сдаются ей после окончания заседания и хранятся при деле», — написал адвокат Алексей Бушмаков.

В общем, мутное дело стало еще более мутным. Убийство «похитителя обоев» стало секретным убийством.

Источник: Ирек Муртазин



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