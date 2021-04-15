Мнение: Прибыли и убытки

Сплочение преступных кланов в российской власти перед лицом неизбежного краха системы выглядит, конечно, закономерным. Социальные законы, действующие в обществе, никто не в силах отменить. Однако есть смысл понимать эту закономерность, чтобы понять, каким именно будет следующий этап.

Чем-то это напоминает законы вооруженной борьбы, которым подчинялись все без исключения национально-освободительные движения — как прошлых времен и эпох, так и современные. Вначале всегда возникают локальные вооруженные формирования, сохраняющие свою автономность и независимость друг от друга. Затем возникают неформальные координирующие структуры. Следующий этап — совет командиров. И затем — постепенный переход к единоначалию, причем на этом этапе возникают и выделяются политические структуры, которые и берут под свое управление структуры военные. На Донбассе, к примеру, ополчение сумело дойти до совета командиров, однако затем наступил август 14, вторжение российских войск, и все процессы строительства были свернуты через «уединоначаливание» посредством банального истребления командования ополчения. После убийства Захарченко политическое руководство над военными структурами со стороны туземной администрации было окончательно ликвидировано, а непосредственное управление военной структурой перешло в руки назначаемого из России командования.

Для динамически ухудшающейся системы управления, что мы сегодня имеем в полный рост в России, тоже действуют свои законы развития (если точнее, то деградации).

Пока ресурс системы был достаточен, клановая структура управления обеспечивала внутриэлитную конкуренцию за избыточные ресурсы, что в определенной мере было источником развития системы (хотя под развитием в криминальной социальной системе нужно понимать процесс перераспределения национального богатства, а не его преумножения). Замкнутая система может производить только энтропию. Строго говоря, энтропия — это категория, показывающая рост или уменьшение энергии системы, которая не может быть использована для совершения полезной работы. Рост энтропии демонстрирует уменьшение возможностей системы для совершения любой полезной работы) Соответственно, в закрытой системе рано или поздно (в нашем случае рано, так как норма воровства путинского режима просто запредельна) приводит к исчерпанию свободного ресурса. А значит — к необратимому состоянию системного кризиса, который столь же быстро перерастает в катастрофу.

В связи с этим мотивация клановых группировок меняется — конкурентная борьба за ресурс ужесточается, однако она принимает характер уже не перераспределения, а войны на истребление. Кланы начинают друг друга пожирать, что на предыдущем этапе было попросту невыгодно — в случае победы над конкурентом выигрыш существенно меньше риска утраты всего в случае поражения. Однако на нынешнем этапе соображения выгоды уступают место инстинкту выживания. Тут не до баланса прибыли и убытков.

С другой стороны, система начинает выступать как единое целое против любых внешних по отношению к ней угроз — в первую очередь, народа. Народ для деградирующей системы управления становится главным врагом, по отношению к которому перестают действовать любые правила и ограничения. Возникает потребность в терроре и той или иной форме фашизма как метода принуждения. Россия сегодня как раз здесь, на этом этапе.

Однако далее по мере продвижения внутриклановой войны возникает качественный скачок, когда все мелкие и средние клановые группировки будут либо разгромлены, либо полностью утратят свою независимость от крупных.

Здесь следует сделать некоторое отступление. Наличие мелких и средних кланов для системы управления, находящейся в равновесном состоянии, критически важно. С одной стороны, постоянная борьба крупных кланов за вассалитет мелких обеспечивает разрешимость противоречий между крупными группировками, не позволяя им воевать напрямую между собой. С другой стороны, мелкими кланами проще пожертвовать в случае возникновения кризисных ситуаций — иначе говоря, сбросить накопленную в системе энтропию. Примерно так работала двухполюсная мировая система СССР-США, где Третий мир и был полем борьбы и энтропийной ямой всей мировой системы. Конгломерат мелких кланов для элиты — это залог ее устойчивости.

Однако сейчас именно мелкие кланы становятся кормовым ресурсом для крупных — мы видим в режиме реального времени ежедневные аресты и посадки тех или иных чиновников и бизнесменов, включая ранее неприкосновенных. Причем это как раз представители ранее независимых небольших кланов и группировок.

Истребление средних и мелких кланов — процесс, который начавшись, остановить уже невозможно. И он проходит в достаточно короткие и ударные сроки. Крупные ОПГ в преддверии будущей схватки между собой стремятся захватить как можно больший ресурс.

Следующий этап за истреблением мелкой рыбешки — это война уже между крупнейшими клановыми структурами. И она неизбежно приведет к краху всей системы, которая и существует, как баланс между всеми группировками. Крах даже одной становится причиной коллапса всей системы власти и управления. Оторвите у самолета крыло — далее сюжет будет развиваться только по одной траектории, потому что самолет — единая сбалансированная система.

К этому этапу Россия еще не подошла, однако его наступление неизбежно, как солдатский дембель. Просто потому, что так устроена природа вещей.

Я совершенно никак не отношусь к Навальному, его команде, его фанатской тусовке, но он — прекрасный маркер происходящего и интересен ровно в этом качестве. Хотя бы потому, что со всем остальным у него вообще никак. И именно показательный разгром его структуры для меня маркирует лучше любых и иных наблюдений текущее состояние системы. И позволяет утверждать (в данном случае уже не предполагать, а именно утверждать), что после нынешнего этапа наступит последний, за которым у режима уже нет ничего. Будет что-то иное. Лучше или хуже — зависит от точки зрения. Но точно другое. У нынешней системы идет обратный отсчет.

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