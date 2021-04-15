 

Родила “деффчонку”: Галина Боб стала мамой в третий раз

15.04.2021, 18:58, Разное
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Несколько часов назад актриса Галина Боб, известная по роли Маши Бабылкиной в сериале “Деффчонки”, снова стала мамой. Об этом Галина сообщила сама, опубликовав фотографию в Instagram прямо с места событий – из послеродовой палаты. Сегодня в половину первого дня у актрисы родилась дочь, имя которой она пока решила не разглашать.

Чудо случилось! 15 апреля, 12:29, 3290 кг, 51 см, девочка. Спасибо! Сереня, за терпение и поддержку. Спасибо врачам, я даже не успела понять, как и когда все произошло! Чудо! Моим детям, бабушке, сестре, свекрови, всем близким и друзьям за то, что молились за нас. Каждому из вас СПАСИБО за слова поддержки!!!! Вы не представляете, как меня трясло и как мне нужна была эта ваша сила! ЧУДО!!! Я спать… устала,

– написала она под снимком. Также уже теперь многодетная мама выложила видео, снятое во время схваток.

Галина Боб с мужем, дочерью и акушерками

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Публикация от Galina Bob (@galabob)

Напомним, о третьей беременности актрисы стало известно летом прошлого года. А пол ребенка Галина Боб узнала в ноябре, в день своего рождения, когда ей исполнилось 36 лет. Сделала она это, проколов с мужем черный воздушный шар, из которого высыпались розовые конфетти. Галина настолько обрадовалась тому, что они ждут “деффчонку”, что не смогла сдержать слез.

Отношения Галины Боб и ее мужа, режиссера Сергея Корягина, начались на съемках комедийного сериала “Деффчонки”. Влюбленные поженились в январе 2015 года, 20 марта Галина родила первенца – сына Льва, а в апреле 2017-го – еще одного сына, Андрея.

Галина Боб с сыновьямиГалина Боб с мужем



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