Мнение: Байден объявил ЧС в США из-за вредной деятельности правительства России

Байден объявил ЧС в США из-за вредной деятельности правительства России

КОНГРЕССУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ:

В соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (50 USC 1701 et seq .) (IEEPA) настоящим сообщаю, что я издал Указ об объявлении чрезвычайной ситуации в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой. для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов в результате определенной вредной внешней деятельности Правительства Российской Федерации.

Я определил, что указанная вредная внешняя деятельность Правительства Российской Федерации – в частности, попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и ​​их союзниках и партнерах; участвовать и способствовать злонамеренной кибер-деятельности против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров; поощрять и использовать транснациональную коррупцию для влияния на иностранные правительства; осуществлять экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов; подорвать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; и нарушать устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств, – представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике,и экономика США.

Прилагаю копию изданного мной распоряжения.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/15/a-letter-on-blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the-russian-federation/ – цинк

ДЖОЗЕФ Р. БИДЕН-МЛАДШИЙ.

Подробное объяснение нового механизма санкций за сотрудничество с Россией https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/04/15/executive-order-on-blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the-russian-federation/

Теперь любая собственность принадлежащая физическим и юридическим лицам (включая ЦБ РФ) в США может быть заблокирована, если она подпадет под вводимые санкции министерства финансов США, Это же касается и американцев сотрудничающих с РФ. Фактически, это прямое предложение избавляться от любых активов в США и любых проектов связанных с США.

В Москве уже заявили, что надо рассмотреть вопрос отказа от доллара и западных платежных систем.

Вот так чудесным образом заканчивается исторический эксперимент над Россией с походом в "цивилизованный Запад", который начался в Перестройку.

В целом, ничего необычного не происходит. Наблюдается то, что и ожидалось от демократов. То, что должно было наблюдаться еще с 2016-го года, вместо хаотичного Трампа.

Само собой, текущая позиция США будет подталкивать РФ к дальнейшему укреплению отношений с Китаем, что тоже хорошо.

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