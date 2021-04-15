 

Мнение: Байден объявил ЧС в США из-за вредной деятельности правительства России

15.04.2021, 18:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Байден объявил ЧС в США из-за вредной деятельности правительства России

КОНГРЕССУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ:

В соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (50 USC 1701 et seq .) (IEEPA) настоящим сообщаю, что я издал Указ об объявлении чрезвычайной ситуации в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой. для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов в результате определенной вредной внешней деятельности Правительства Российской Федерации.

Я определил, что указанная вредная внешняя деятельность Правительства Российской Федерации – в частности, попытки подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и ​​их союзниках и партнерах; участвовать и способствовать злонамеренной кибер-деятельности против Соединенных Штатов, их союзников и партнеров; поощрять и использовать транснациональную коррупцию для влияния на иностранные правительства; осуществлять экстерриториальную деятельность против диссидентов или журналистов; подорвать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; и нарушать устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств, – представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике,и экономика США.

Прилагаю копию изданного мной распоряжения.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/15/a-letter-on-blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the-russian-federation/ – цинк

ДЖОЗЕФ Р. БИДЕН-МЛАДШИЙ.

Подробное объяснение нового механизма санкций за сотрудничество с Россией https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/04/15/executive-order-on-blocking-property-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the-government-of-the-russian-federation/
Теперь любая собственность принадлежащая физическим и юридическим лицам (включая ЦБ РФ) в США может быть заблокирована, если она подпадет под вводимые санкции министерства финансов США, Это же касается и американцев сотрудничающих с РФ. Фактически, это прямое предложение избавляться от любых активов в США и любых проектов связанных с США.

В Москве уже заявили, что надо рассмотреть вопрос отказа от доллара и западных платежных систем.
Вот так чудесным образом заканчивается исторический эксперимент над Россией с походом в "цивилизованный Запад", который начался в Перестройку.
В целом, ничего необычного не происходит. Наблюдается то, что и ожидалось от демократов. То, что должно было наблюдаться еще с 2016-го года, вместо хаотичного Трампа.
Само собой, текущая позиция США будет подталкивать РФ к дальнейшему укреплению отношений с Китаем, что тоже хорошо.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.10 / Медики рассказали о продуктах, снижающих высокий сахар в крови

20.09 / Тихановская пригрозила обнародовать личные данные белорусских силовиков

30.03 / Мнение: Обмен опытом

10.04 / Nubia Red Magic 6 Pro и Red Magic 6 выходят на международный рынок с экранами на 165 Герц

22.10 / “Очень тебя люблю”: Канье Уэст трогательно поздравил Ким Кардашьян с юбилеем

12.03 / Twitter не выходит на контакт с Роскомнадзором

18.01 / Мнение: Прекрасная Украина будущего

14.10 / Скандалы: Новые приключения красной тапочки

15.01 / Мнение: АПЛ “Джорджия” в Персидском заливе

19.03 / NI составил список самого смертоносного оружия ВМС США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика