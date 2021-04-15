Apple замедлит смартфоны белых пользователей

Компания Apple анонсировала выход патча Black Speed Matter v 1.0 для устройств под управлением iOS, который принудительно ограничит частоту процессоров «айфонов», владельцы которых являются представителями привилегированной расы.

Быстродействие устройств будет ограничено на 50% для мужчин и на 25% – для представителей иных гендеров.

iPhone самостоятельно определит расовую принадлежность своего владельца, проанализировав данные видеокамер и архив фотографий. Гендиректор компании Тим Кук объяснил принимаемые меры тем, что представители привилегированной расы чаще покупают более дорогие и мощные модели смартфонов, чем их чернокожие сограждане, что создаёт искусственное и несправедливое неравенство в скорости работы «айфонов» белых и чёрных пользователей.

Патч призван устранить это неравенство, не привлекая дополнительных средств компании.

– Был вариант бесплатно раздать новые модели «айфона» чёрным. Однако мы посчитали, во сколько нам это обойдётся, и решили, что это нецелесообразно. Кроме того, такие меры свойственны коммунистам, которыми мы не являемся. Гораздо более справедливым нам кажется ограничение работы смартфонов у белых пользователей, которые получили их, используя своё привилегированное положение, – заявил Тим Кук.

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