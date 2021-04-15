Зеленский подписал закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным

В Офисе президента отметили, что около 5 млн граждан Украины используют электронные ID-карты в приложении “Дія”.

“Закон, который подписал глава государства, закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать эти цифровые документы во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины; во время медицинского обслуживания или банковских операций; для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг почты, при приобретении товаров в магазине и для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что электронные паспорта доступны только тем, у кого есть ID-карта иби биометрический загранпаспорт.

Закон вступит в силу с 23 августа 2021 года.

Контекст:Цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний в виде ID-карты) доступны в приложении “Дія” с апреля 2020 года.

30 марта закон приняла Верховная Рада. Вице-премьер – министр цифровой информации Михаил Федоров заявлял, что Украина стала первым государством, где цифровые паспорта стали полноценным аналогом обычных документов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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