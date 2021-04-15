“Зюзя. Это чудо”. Полякова умилилась при виде новорожденного ребенка Приходько

Артистка сняла на камеру телефона короткий фрагмент общения с ребенком, которого держит на руках, лежа на кровати.

“Нет ничего ароматнее в мире, чем запах младенца. Мне кажется, мама запоминает его на всю жизнь”, – подписала ролик артистка.

“Зюзя” Это чудо”, – отреагировала на видео коллега Приходько Оля Полякова.

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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Контекст:Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

Певица воспитывает двоих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года, после расставания с Кухилавой, Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

11 апреля Приходько сообщила о рождении третьего ребенка. Певица скрывала беременность и пока что не говорит, матерью сына или дочери она стала.

14 апреля артистка сообщила, что родила три недели назад – в марте.

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