 

Глава Евросовета подтвердил участие в саммите Крымской платформы

15.04.2021, 18:50, Новости дня
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Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Мишель выразил солидарность и “непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”.

“Он еще раз поблагодарил Зеленского за приглашение на саммит Крымской платформы, запланированное на 23 августа. Президент Мишель с нетерпением ждет возможности принять участие в нем”, – отметили в релизе.

Контекст:Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.
Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира, говорила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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