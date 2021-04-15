“Россия расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал”. Главное для Украины из доклада разведки США об угрозах 2021 года

Что произошло

Офис директора Национальной разведки США Аврил Хейнс направил в Конгресс рассекреченную часть ежегодного доклада об угрозах нацбезопасности Штатов. Информация об этом вместе непосредственно с докладом была опубликована 13 апреля на официальном сайте ведомства.

В обнародованном 27-страничном документе описываются главные, по мнению американского разведывательного сообщества, угрозы 2021 года. Среди них, к примеру, “провокационные действия” России, Ирана и Северной Кореи, пандемия коронавируса, стремление Китая к глобальному влиянию, терроризм, миграция, климатические изменения, киберугрозы и так далее.

14 апреля 2021 года, Вашингтон, Капитолийский холм. Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс во время слушания специального комитета Сената по разведке о всемирных угрозах. Фото: ЕРА

В докладе подчеркивается, что несмотря на пандемию, официальные Пекин, Москва, Тегеран и Пхеньян продемонстрировали готовность “продвигать свои интересы за счет США и их союзников”.

“Китай все больше становится почти равным конкурентом, бросая вызов Соединенным Штатам на многих площадках – особенно экономической, военной и технологической, – добиваясь изменений глобальных норм. Россия противостоит Вашингтону везде, где возможно, в глобальном масштабе, применяя методы, в том числе силовые. […] Основные противники и конкуренты усиливают и используют свои военные, кибер- и другие возможности, повышая риски для США и их союзников, ослабляя наше обычное сдерживание и усугубляя давнюю угрозу, исходящую от оружия массового уничтожения”, – говорится в предисловии к документу.

Россия как региональный и глобальный игрок

Глава, посвященная угрозам, исходящим от РФ названа “Российские провокационные действия”. В ней указывается, что Москва продолжит использовать различные тактики, чтобы подорвать влияние США, внедрить новые международные нормы, “расколоть западный мир и ослабить его союзы”.

Авторы документа отмечают, что Россия будет демонстрировать способность влиять на мировые события как крупный игрок в новом многополярном международном порядке.

“Россия продолжит развивать свой военный, ядерный, космический, кибер- и разведывательный потенциал. Она будет активно действовать на международной арене и, используя свои энергетические ресурсы, продвигать свою повестку дня”, – говорится в документе.

Также подчеркивается, что Москва будет стремиться сохранить свое влияние на постсоветском пространстве и усилить его во всем мире, “подрывая глобальное положение США”.

Вместе с тем отмечается, что Кремль не готов и не хочет “прямого конфликта с силами США” и будет искать возможности “для прагматического сотрудничества с Вашингтоном на своих условиях”.

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Разведсообщество США не сомневается, что Россия для продвижения своих интересов будет использовать все инструменты, включая не только информационные и военные кампании, но и наемничество и убийства. Как пример приводится убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в берлинском парке в 2019 году и отравление российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом из группы “Новичок” в августе 2020-го.

В докладе также напоминается, что Кремль для достижения своих целей во внешней политике прибегает к энергетическому шантажу. “Например, после спора о цене на газ между Москвой и Киевом Россия в 2009 году перекрыла на 13 дней поставки газа в Украину, включая транзитные потоки, что затронуло отдельные части Европы”, – указывается в докладе.

Военные и ядерные возможности Кремля

Авторы доклада убеждены, что несмотря на сокращающиеся расходы на оборону, Москва продолжит разработку и производство новых видов вооружения, которые “представляют повышенную угрозу для Соединенных Штатов и региональных игроков”.

Как пример эффективности Кремля в расширении влияния с помощью военных методов указывается использование частных военных компаний.

“Частные военные и охранные компании, которыми управляют российские олигархи, близкие к Кремлю, расширяют военное присутствие Москвы с относительно небольшими затратами. Это позволяет России отказаться от своего прямого участия в военном конфликте и дистанцироваться от жертв на полях сражений. Однако этим марионеточным силам часто не удается достичь стратегических целей Москвы из-за их ограниченного тактического мастерства”, – написано в документе.

Отдельно подчеркивается, что Россия является крупнейшим соперником США в области создания оружия массового поражения, поскольку “расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал, наращивает возможности своих стратегических и нестратегических вооружений”. Наличие ядерного оружия, отмечают аналитики, является для Кремля главным гарантом защиты России.

Разведывательные и киберугрозы из Москвы

В документе утверждается, что Россия остается главной разведывательной и киберугрозой для Америки, поскольку “совершенствует и использует свои возможности шпионажа, влияния и атак” и с помощью своих спецслужб “сеет раздор внутри США” и вмешивается в американские выборы.

“Москва почти наверняка рассматривает выборы в Соединенных Штатах как возможность попытаться подорвать положение США в мире, посеять раздор внутри страны, повлиять на принятие решений и на избирателей США. Москва проводила операции по вмешательству в выборы в США в 2016, 2018 и 2020 годах”, – указывается в докладе.

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Национальная разведка США также считает угрозой поставки программного обеспечения из России.

“Поставки программного обеспечения из России в 2020 году, описанные в кибер-разделе этого отчета, демонстрируют возможности и намерения Москвы атаковать и потенциально разрушать государственные и частные организации в Соединенных Штатах”, – написано в отчете.

Космос

Россия остается ключевым космическим конкурентом США, поскольку обладает обширной сетью разведывательных спутников, а также спутников для связи и навигации, говорится в документе. И добавляется, что официальная Москва разрабатывает и применяет много противоспутниковых видов оружия, чтобы “подорвать и ослабить космический потенциал США и их союзников”.

Covid-19 как “самое значительное потрясение со времен Второй мировой”

Пандемия COVID-19 отнесена авторами доклада в раздел транснациональных угроз, поскольку последствия распространения коронавирусной инфекции затронули не только сферу глобального здравоохранения, но и мировые экономику, политику и безопасность.

“Мы ожидаем, что COVID-19 останется угрозой для населения во всем мире до тех пор, пока вакцины и терапевтические препараты не получат широкого распространения. Экономические и политические последствия пандемии будут ощущаться в мире долгие годы”, – говорится в докладе.

Разведсообщество США подчеркивает, что пандемия усилила геополитическую напряженность и борьбу крупных государств за собственное доминирование и влияние. Причем, говорят авторы, одним из инструментов влияния стала разрабатываемая отдельными странами вакцина от коронавируса.

“Некоторые правительства, такие как Китай и Россия, используют предложения о поставках медикаментов и вакцин, чтобы попытаться повысить свое геополитическое положение”, – отмечается в отчете.

Авторы уверены, что экономические последствия пандемии могут усилить нестабильность в некоторых развивающихся странах, особенно тех, что зависят от экспорта нефти, туристической отрасли и денежных переводов.

“Некоторые особенно пострадавшие [от пандемии] развивающиеся страны переживают финансовый и гуманитарный кризисы, что увеличивает риск всплесков миграции, развала правительств или внутренних конфликтов”, – резюмируется в докладе.

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В документе приводится прогноз МВФ, согласно которому мировая экономика в 2021 году вырастет на 6%, а в 2022-м – на 4,4%, при этом в 2020 году было снижение мирового роста на 3,3%.

В докладе подчеркивается, что экономический ущерб от пандемии COVID-19, наряду с конфликтами и экстремальными погодными условиями, привел к тому, что отсутствие продовольственной безопасности во всем мире достигло наивысшего уровня за последние более чем 10 лет. Это, отмечается в документе, серьезно увеличивает риск нестабильности во всем мире.

“Число людей, страдающих от острого отсутствия продовольственной безопасности, удвоилось со 135 миллионов в 2019 году до примерно 270 миллионов в прошлом году и, по прогнозам, вырастет до 330 миллионов к концу года”, – говорится в докладе.

Пандемия COVID-19 также внесла серьезные изменения в приоритеты безопасности для практических всех стран в мире. “Поскольку вооруженные силы сталкиваются с растущими призывами к сокращению бюджетов, в операциях ООН по поддержанию мира возникают пробелы. […] Эти пробелы, вероятно, будут расти без быстрого прекращения пандемии”, – подытоживается в документе.

Также в отчете указывается, что население по всей планете останется уязвимым для новых вспышек инфекционных заболеваний, поскольку сохраняются такие факторы риска, как “быстрая и незапланированная урбанизация, затяжные конфликты и гуманитарные кризисы, вторжение людей на ранее незаселенные земли, расширение международных перевозок и торговли, а также недоверие общественности к государственным и медицинским работникам”.

Национальная разведка США считает пандемию Covid-19 “самым значительным и глобальным потрясением со времен Второй мировой войны, имеющим последствия для здоровья, экономики, политики и безопасности, которые будут сохраняться в течение многих лет”.

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