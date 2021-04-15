 

В Николаевской области в ДТП погиб водитель автобуса, перевозивший тела умерших от COVID-19

15.04.2021, 18:50, Новости дня
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Авария произошла в 6.05 на автодороге Н-11 сообщением Николаев – Днепр возле села Михайло-Ларино, где столкнулись грузовой автомобиль почты Foton Kobalt и микроавтобус Fiat Scudo.

В результате происшествия погиб 31-летний водитель Fiat, которой перевозил в гробах тела шестерых человек, умерших от коронавируса.

46-летний водитель грузового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

“Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)”, – сообщили в полиции.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

ВИДЕОВидео: Поліція Миколаївщини / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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