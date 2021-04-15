 

Более 20 миллиардов рублей поступило от IT-предприятий в бюджет Москвы в начале 2021 года

15.04.2021, 18:46, Разное
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Сфера ИТ стремительно развивается. Об этом свидетельствуют данные аналитиков. Они посчитали, что четверть вакансий на московском рынке труда связана с информационными технологиями и телекоммуникациями. Столица России создает комфортные условия для развития таких компаний и стартапов. Высокотехнологичные разработки внедряются в цифровую экосистему города.

Всего за первые два месяца 2021 года ИТ-предприятия принести в бюджет Москвы более 20 миллиардов рублей. Объем поступлений вырос на 11,2%, а это значит, что двузначные темпы роста, которые были достигнуты в 2020-м, сохранились. В прошлом году этот показатель увеличился на 12,2%, по сравнению с 2019-м.

Сегодня ИТ-сектор Москвы является одним из самых привлекательных для инвестиций, отметила министр Правительства Москвы и руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова. По ее словам, в 2020-м, в отрасль было привлечено 360,1 миллиарда рублей (13,3% от общего объема инвестиций в основной капитал).

Москва старается делать все, чтобы ИТ-предприятиям было комфортно вести бизнес. Правительство развивает городскую цифровую среду и снимает административные барьеры. Активное развитие технологий и их применение в социальной сфере, управлении городским хозяйством – одно из главных конкурентных преимуществ столицы.



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