Переселенцам по программе реновации передадут 22 новых дома

Первыми начнут переезжать жители районов Богородское, Восточное Измайлово, Западное Дегунино и Тимирязевский. Предстоит переселить более трех тысяч семей, уточнил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Для переселенцев по программе реновации построено уже 108 домов. Их общая площадь – 1,3 миллиона квадратных метров. Проектируются еще 274 новостройки на 4,7 миллиона “квадратов”.

Для строительства домов по программе реновации подобрано 500 стартовых площадок, сказал ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала “Россия-1”. На некоторых из них уже строят жилье, по другим ведется проектирование, уточнил градоначальник.

По словам Собянина, первый этап программы реновации можно будет завершить быстрее. “Потом уже можно переходить ко второй волне, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома», — добавил мэр.

Власти Москвы утвердили программу реновации летом 2017 года. В нее входят 5175 ветхих домов общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживают около миллиона человек.

Переселенцы получают квартиры с полной отделкой класса комфорт – остается только перевезти вещи. Предусмотрено жилье для людей с ограниченными возможностями.

Переезд осуществляется в пределах одного района. Зачастую новые дома находятся по соседству со старыми. Переселенцы пользуются теми же объектами социальной, коммерческой и транспортной инфраструктуры, продолжают гулять в любимых парках и скверах.

Программа реновации проходит в три этапа. Первый продлится до 2024 года. Завершающий этап запланирован на 2029-2032 годы.