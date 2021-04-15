 

Диетолог Бейкер назвала суперфуды от похмелья

15.04.2021, 18:40, Разное
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Зарубежный диетолог Сиан Бейкер назвала суперфуды, которые помогут избавиться от похмелья. Среди них – вода и молочные продукты.
Список суперфудов от постинтоксикационного состояния вследствие злоупотребления алкогольными напитками, которое сопровождается неприятным состоянием, раздражительностью и сухостью во рту, дополняют рыба и шпинат, банан, имбирь и ананас. Консультант по здоровому питанию объясняет, что данные продукты, уменьшая воспаление, успокоят желудок и восстановят водный баланс организма, а также помогут справиться с тошнотой, бессонницей и головными болями.

Сиан Бейкер рекомендует перед очередной алкогольной вечеринкой или запланированной встречей с друзьями запастись необходимыми продуктами, это поможет на утро восстановиться без походов в магазин. Так, молоко или йогурт уменьшат воздействие спиртного на организм, а вода с добавлением сахара и соли станет отличным напитком для регидратации.

Морская рыба (лосось, сёмга, скумбрия, сельдь) поможет восстановить уровень жирных кислот в организме, шпинат восполнит дефицит магния, а бананы помогут взбодриться благодаря большому количеству калия. Ананас облегчит пищеварение и снизит давление на печень, а имбирь, добавленный в смузи с фруктами и овощами, успокоит раздражённый желудок.

Источник: www.mirror.co.uk



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