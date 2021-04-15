Ученые обнаружили “печатающие” вещество для планет звезды

Европейские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли обнаружить в галактике Млечного Пути большую совокупность очень редких звезд. По словам астрономов, данные космические тела создают тяжелые химические элементы, необходимые для последующего формирования подобных Земле планет.

Область в виде большого кластера была найдена учеными при помощи космического телескопа Gaia, созданного Европейским космическим агентством. Оборудование сделало снимок региона, расположенного между галактическими Рукавом Персея и Рукавом Ориона. Именно в этом пространстве исследователи смогли обнаружить группу редких светил – звезд типа ОВ, иначе называемых горячими голубыми гигантами. Данные космические тела, существуя недолгое время, при взрыве обогащают Вселенную тяжелыми элементами, которые являются исходным “материалом” для формирования планет. Стоит отметить, что звезды типа ОВ в Галактике являются редкостью – их количество составляет около 200 тысяч при общем числе светил, превышающем указанный показатель в миллион раз.

Как заявили специалисты, данные с телескопа Gaia продемонстрировали, что такое скопление уникальных звезд не является случайным, поскольку они совместно осуществляют перемещение в одном направлении немного выше плоскости Млечного пути, и этот фактор может сигнализировать об их формировании. Найденный район Галактики, ранее неизвестный науке, эксперты назвали Рукавом Цефея, анонсировав при этом продолжение исследований уникальной “фабрики вещества”. Материалы научной работы были опубликованы в Extremetech.

Источник: profile.ru