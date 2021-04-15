 

Ученые обнаружили “печатающие” вещество для планет звезды

15.04.2021, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Европейские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли обнаружить в галактике Млечного Пути большую совокупность очень редких звезд. По словам астрономов, данные космические тела создают тяжелые химические элементы, необходимые для последующего формирования подобных Земле планет.
Область в виде большого кластера была найдена учеными при помощи космического телескопа Gaia, созданного Европейским космическим агентством. Оборудование сделало снимок региона, расположенного между галактическими Рукавом Персея и Рукавом Ориона. Именно в этом пространстве исследователи смогли обнаружить группу редких светил – звезд типа ОВ, иначе называемых горячими голубыми гигантами. Данные космические тела, существуя недолгое время, при взрыве обогащают Вселенную тяжелыми элементами, которые являются исходным “материалом” для формирования планет. Стоит отметить, что звезды типа ОВ в Галактике являются редкостью – их количество составляет около 200 тысяч при общем числе светил, превышающем указанный показатель в миллион раз.

Как заявили специалисты, данные с телескопа Gaia продемонстрировали, что такое скопление уникальных звезд не является случайным, поскольку они совместно осуществляют перемещение в одном направлении немного выше плоскости Млечного пути, и этот фактор может сигнализировать об их формировании. Найденный район Галактики, ранее неизвестный науке, эксперты назвали Рукавом Цефея, анонсировав при этом продолжение исследований уникальной “фабрики вещества”. Материалы научной работы были опубликованы в Extremetech.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Валентина Терешкова попросила Лукашенко внести изменения в Конституцию Беларуси

14.10 / Лавров выступил за ввод миротворцев в Нагорный Карабах

07.08 / Бондарчук намерена превзойти свадьбу бывшего мужа с Андреевой

30.07 / Ученые открыли более 200 провоцирующих рак мозга генов

15.04 / Ученые открыли белок, предотвращающий развитие рака

21.12 / Мнение: Письмо: “Ангел с левого плеча”

11.11 / Мнение: О 1500 ковидных смертей в день

09.04 / Готовность к полёту №1

02.04 / Мнение: “Мясная дорога”

23.11 / Секретные свидетели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика