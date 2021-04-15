 

Доктор Тяжельников рекомендует отказаться от жёстких диет весной

15.04.2021, 18:40, Разное
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Российский доктор Андрей Тяжельников рекомендует отказаться от жёстких диет весной. Это необходимо для поддержания иммунитета после длительных холодов.
Медик заявляет, что межсезонье – не время изнурительных диет, нужно уделить особое внимание сбалансированному питанию и восполнить запас утраченных витаминов за осенне-зимний период. Стоит употреблять продукты с большим количеством витаминов D, Е, С и В. Это жирная рыба, курица, говяжья печень, шпинат, орехи, яйца и творог, цельнозерновая пища, овощи, ягоды и фрукты, а также сливочное, оливковое и подсолнечное масла.

Тяжельников объяснил, если появилось желание похудеть к лету, то сделать это возможно путём сокращения пирожков, тортов и булочек, газированных напитков и продуктов с большим содержанием сахара. Также рекомендованы дополнительные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе.

Если человек быстро устаёт и постоянно нервничает, то эксперт советует обратиться к лечащему врачу. Скорее всего, организм испытывает дефицит полезных веществ и их нужно пополнять с помощью биодобавок.

Источник: riamo.ru



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