 

На фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и Украиной, США отменяют развертывание военных кораблей на Черном море

15.04.2021, 18:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

  Web Team

New Delhi, India Published: Apr 15, 2021, 

Фотография военного корабля США 🙁 AFP)

Корабли ВМС США регулярно действуют в регионе в поддержку Украины, которая борется с поддерживаемыми Россией силами на востоке с тех пор, как революция 2014 года свергнула промосковского лидера в Киеве.

Как заявили турецкие официальные лица и СМИ в среду,   на фоне высокой напряженности в отношениях между Россией и Украиной,  Соединенные Штаты отменили запланированное на этой неделе развертывание двух военных кораблей в Черном море. Турецкие дипломатические источники сообщили, что проход первого корабля через Босфор, который должен был состояться в среду, не состоялся. 

Государственное информационное агентство Anadolu сообщило, что оба развертывания, запланированные на среду и четверг, были отменены, а Анкара еще не проинформирована о любом возможном переносе.

На прошлой неделе Турция объявила, что она была проинформирована по дипломатическим каналам о том, что два американских военных корабля «пройдут в сторону Черного моря» и останутся в регионе до 4 мая.

Подтверждений из Вашингтона ни о запланированных развертываниях, ни об их отмене  пока  не  поступало

В соответствии с условиями Конвенции Монтрё 1936 года,  Вашингтон обязан уведомить Анкару как минимум за 15 дней до отправки военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы

Условия договора позволяют иностранным военным кораблям оставаться в Черном море в течение 21 дня.

Корабли ВМС США регулярно действуют в регионе в поддержку Украины, которая борется с поддерживаемыми Россией силами на востоке страны с тех пор, как революция 2014 года свергла промосковского лидера в Киеве.

Примерно в то же время РФ аннексировала украинский полуостров Крым, начав  конфронтацию с Западом, которая сохраняется и по сей день.

Объявление о развертывании  военных кораблей США было сделано на прошлой неделе   в связи с резким ростом  напряженности в отношениях между Москвой и Киевом из-за сосредоточения российских войск на границе с Украиной.

Это  сосредоточение  войск происходит на фоне возобновившихся инцидентов между киевскими силами и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.

Новости об отмене развертывания военных кораблей США появились в  среду, на следующий день после телефонного разговора президента США Джо Байдена со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В ходе этого разговора, как сообщает Белый дом, Байден предложил провести саммит с Путиным в нейтральной стране и призвал Россию «снизить напряженность».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / Памфилова переизбрана главой Центризбиркома

29.10 / Принц Уильям поделился рецептом пасты болоньезе, которой пытался покорить Кейт Миддлтон в начале романа

30.12 / Путин поручил решить вопрос с индексацией пенсий работающим россиянам

17.12 / Следователь по делу группы Дятлова признался, что скрыл правду

04.12 / Ученые связали врожденные аномалии с повышенным риском развития рака во взрослом возрасте

16.03 / 28 дней лечения позади: принц Филипп выписан из больницы

25.01 / Мнение: Семейные сценарии

17.11 / Развал «Союза»

28.01 / Звезда “Побега из Шоушенка” Тим Роббинс разводится с женой, которая младше его на 33 года

21.08 / Мнение: Фактов ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии не обнаружено

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика