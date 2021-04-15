Мнение: А почему в Любимой Стране ура-патриотов, действительно, не уважают старость?

Прочёл в газете чью-то жалобу, что в России не принято уважать старость. И задумался – а действительно, почему? Почему тут старикам хамят (сам был свидетелем, как жирная яжемать при входе в транспорт возмущалась, что бабушка впереди медленно идёт, и чуть ли не толкала её, а уж как в магазинах гопохрана готова стариков за какой-нибудь несчастный неоплаченный сырок сожрать, сами небось знаете), оскорбляют их (слышал про одну гламурную шлюху, например, которая говорила, что терпеть не может стариков в своём магазине, потому что они плохо выглядят и пахнут) и даже место им не уступают (ну, тут, правда, есть оправдание в виде короны на голове у эгоистов, которые ещё и гордятся тем, что не уступают, сам лично читал). Вот скажите, ура-патриоты (а хотя всё равно же не скажут, а жаль), ПОЧЕМУ же это считается нормальном в вашей дорогой любимой стране? Старики мало сделали в жизни для этой самой страны или что? И почему на них-то не распространяется широта русской души и доброта русского духа, о которых вы столько мелете? Или всё равно “им уже пора на кладбище”, как тут принято говорить, потому на них и не обязательно распространяться всему этому?

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