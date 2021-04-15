Мнение: О решительном американском ударе на рубль



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Нынешний американский президент Джо #Байден, похоже из тех, кто запрягают долго, а едут… неспешно. Давно обещанные ответные #санкции на события полугодовой и более давности – последовали аккурат после третьего или четвёртого предупреждения. С другой стороны, мужик сказал – мужик сделал.

Кстати, а что же он сделал-то, или, выражаясь словами лица российского МИД Марии Захаровой, «наворотил» в итоге?

Формально, Соединённые Штаты в четверг ввели широкий спектр санкций против России, чтобы наказать ее за вмешательство в выборы, кибер-хакерские атаки, запугивание Украины и другие «злонамеренные» действия. Объявленные меры включают помещение российских компаний в чёрный список, высылку российских дипломатов и наложение ограничений на российский рынок суверенного долга.

Президент Джо Байден окончательно запретил финансовым организациям #США участвовать в первичном размещении российских суверенных облигаций, номинированных в рублях, с 14 июня. С 2019 года банкам #США запрещено участвовать на первичном рынке суверенных облигаций, номинированных в долларах. То есть американцы смогут покупать ОФЗ на вторичном рынке. Министерство финансов США также внесло в чёрный список свыше 30 организаций и физических лиц. Вместе с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой американский Минфин также наложил санкции на восемь лиц, связанных с продолжающейся российской «оккупацией и репрессиями в Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году», указано в документе.

Собственно, наш ответ – вот. Весь в этом графике.

Похоже, рынок ждал худшего. А так введённые ограничения, самые мягкие из возможных, только разозлят #Кремль. Впрочем, быть может Белый дом только того и ждёт, чтобы #Россия начала со злости совершать ещё больше ошибок, увязая в болоте застоя? Из которого существует только один выход – помните?

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