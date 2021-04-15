 

Цепи и кольца: Ани Лорак выступила соавтором коллекции украшений

15.04.2021, 18:06, Разное
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Подбирая украшения к образам Ани Лорак в ее клипе “Наполовину”, дизайнеры бренда “Ювелирочка” прониклись энергетикой сингла и решили создать совместную коллекцию. WILL – это линия ювелирных украшений из серебра в желтой позолоте, которая символизируют внутреннюю силу женщины, ее волю и способность к перерождению. 

Основа коллекции – гранжевая стилистика, представленная в виде крупнозвенных цепей, которые не теряют своей актуальности уже который сезон. Объемные или миниатюрные серьги-конго, брутальные цепи различных плетений, утонченные колье с подвесками в виде замков, монет, наручников – выбор разнообразен. Все модели коллекции прекрасно сочетаются и дополняют друг друга, поддерживая тренд многослойности.



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