Сын кронпринцессы Мэри и кронпринца Фредерика покорил пользователей сети

Новая публикация в официальном аккаунте датской королевской семьи произвела фурор – меньше за сутки пост собрал рекордное для этой страницы количество просмотров и одобрительных сердечек. В ней пресс-служба дворца поделилась свежей фотографией принца Кристина, старшего сына кронпринца Фредерика и его супруги, кронпринцессы Мэри. В подписи под фото значилось, что молодой человек скоро закончит обучение в одной гимназии и продолжит уже в другой.

В конце июня Его Королевское Высочество принц Кристиан закончит девятый класс в школе Tranegårdskolen в Гентофте, где учится с 0-го класса. Принц хочет продолжить учебу вгимназии Херлуфсхольм в Нестведе, куда будет зачислен после где после летних каникул,

– сказано в сообщении. “Нулевой” класс – это особенность датской системы образования, при котором дети начинают обучаться еще в детском саду, а уже потом переходят в школу.

Принц Кристиан

Очевидно, что пользователей сети привлекла не новость о продолжении учебы принца, а его новое фото. Молодой человек, которому сейчас 15 лет, значительно возмужал. Старший сын Фредерика и Мэри с самого детства был обаятельным ребенком, а теперь стал довольно привлекательным юношей. Пользователи сети уверены, что он разобьет немало женских сердец.

Принц Датский Кристиан, 2020 год

О принце известно немного. Но главное, что Кристиан – реальный претендент на датский трон и, скорее всего, станет королем, ведь он второй в очереди на него после своего отца Фредерика в линии престолонаследия. Если это произойдет, то царствовать он будет под именем Кристиан XI.

Кронпринц Фредерик с женой, кронпринцессой Мэри, и детьми – 15-летним принцем Кристианом, 13-летней принцессой Жозефиной и 10-летними близнецами, принцессой Изабеллой и принцем Винсентом

Напомним, что сейчас у власти в Дании королева Маргрете II, которая правит с 1972 года. Недавно, 16 апреля, она отметила 81-й день рождения. У королевы и ее покойного супруга, принца Хенрика Датского (он ушел из жизни в 2018 году) двое сыновей. Старшему, Его Королевскому Высочеству кронпринцу Фредерику, сейчас 52 года. У Фредерика и его жены, кронпринцессы Мэри, помимо Кристиана еще трое детей – 13-дочь Жозефина и 10-летние близнецы Изабелла и Винсент. 51-летний младший сын королевы Маргрете – Иоахим – тоже многодетный отец. У него трое сыновей и дочь – Николай и Феликс от первого брака с графиней Фредериксборгской Александрой и Хенрик и Афина от второго брака с Мари Кавалье.