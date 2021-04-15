 

Hürriyet Daily News – Турция введёт частичный карантин на Рамадан

15.04.2021, 17:58, Новости дня
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Турция объявила о введении частичного карантина в течение первых двух недель месяца Рамадан с целью обуздать распространение коронавируса, пишет Hürriyet Daily News. Как отмечает издание, местные власти собираются запретить междугородние поездки, перемещения на общественном транспорте отдельным категориям лиц, а также постараются не допустить массовых разговений после захода солнца.


Reuters

Турция объявила о введении частичного карантина, который продлится первые две недели священного месяца Рамадан, с целью обуздать распространение коронавируса на фоне рекордного уровня заражения, пишет Hürriyet Daily News.

Выступая перед журналистами, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство собирается вновь запретить междугородние поездки, а также ограничить перемещения на общественном транспорте лицам старше 65 лет и младше 18 лет. При этом турецкие власти изменят время работы госведомств, закроют спортивные и развлекательные центры, а также расширят рамки комендантского часа по ночам.

Согласно новым правилам, комендантский час в будние дни будет длиться с 19:00, а не с 21:00 до 5 утра. В этот период также будут запрещены междугородние поездки за исключением чрезвычайных ситуаций.

Кафе, рестораны и чайханы также будут либо доставлять товары на дом, либо работать навынос, в то время как помещения для проведения свадеб и спортивные центры будут закрыты до конца Курбан-Байрама, на который приходится конец Рамадана.

Эрдоган также подчеркнул, что многолюдные разговения во время Рамадана после захода солнца также не допускаются.

Школы, между тем, вновь начнут работать в дистанционном режиме. Исключение сделано только для занятий по подготовке к вступительным экзаменам в старшие классы и университет.

По словам турецкого лидера, с помощью подобных ограничений Турция попытается значительно сократить число случаев заболевания и смертей, связанных с COVID-19. При этом он не исключил ужесточения мер в том случае, если эти шаги не помогут добиться желаемых результатов.

«Если мы не добьёмся улучшения в запланированные сроки, в течение двух недель, то введение гораздо более жёстких мер станет неизбежным», — подчеркнул Эрдоган.



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