 

France 24 – Дания отказалась использовать вакцину AstraZeneca

15.04.2021, 17:58, Новости дня
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Глава датского управления здравоохранения заявил, что Дания отказывается от использования вакцины AstraZeneca из-за выявленной связи между ней и случаями тромбоза, пишет France 24. При этом и применение вакцины Johnson & Johnson они приостановили в ожидании выводов Европейского агентства по лекарственным средствам.

Они говорят о предосторожности. Буквально.

СОРЕН БРОСТРЁМ, глава датского управления здравоохранения: Мы будем продолжать кампанию по вакцинации, но без AstraZeneca. Когда 11 марта мы приостановили использование этой вакцины, мы это сделали после получения предупреждения. Но когда мы начинали использовать этот продукт впервые, у нас не было этих данных.

Больше не рисковать. При этом Париж и Брюссель снова доверяют британо-шведской лаборатории. В рамках этой логики предосторожности Копенгаген также ставит на паузу использование вакцины Johnson & Johnson в ожидании выводов расследования по поводу вероятной связи её с редкими случаями тромбозов. Европейское агентство по лекарственным средствам представит свои выводы на будущей неделе.

На данный момент 100 миллионов человек по всему Европейскому союзу получили вакцину. Но в ответ на неуверенность и замешательство председатель Еврокомиссии постаралась звучать обнадёживающе.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Мы сейчас начали переговоры с Pfizer/BioNTech, чтобы заключить третий контракт. По этому контракту будет предоставлено 1,8 миллиарда доз дополнительно в течение 2022—2023 годов.

Но многие страны — члены ЕС не готовы проявить терпение и уже обратились к другим партнёрам, таким как Израиль, РФ и Китай. Это удар по солидарности Европы.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2021 года. 



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