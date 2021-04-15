Рестораны, церковь и подиум для тайского массажа. Навальный выпустил расследование “о любимой секретной даче” Путина
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Авторы фильма подеркивают, что российские пропагандистские СМИ создали президенту РФ Владимиру Путину образ человека, которому не нужна роскошь. Якобы у него костюмы одного покроя, пять галстуков и простые рубашки.
“За Путиным закреплены четыре резиденции – для жизни, работы и отдыха. Их на самом деле больше, но в основном все знают про эти: Кремль, Ново-Огарево (это Рублевка, Подмосковье), Бочаров ручей (это Сочи) и Валдай (Новгородская область). Путин проводит в этих местах все свое время. Нам часто показывают протокольную съемку. Золотые залы Кремля, официальные мероприятия и даже экскурсии по Ново-Огарево, встречи иностранных лидеров и тренировки в Сочи”, – сообщили в расследовании.
По словам авторов, о четвертой официальной резиденции россияне ничего не знают.
“Вы все много раз слышали: Путин на Валдае, Путин на Валдае. Но удивительное дело, Путина там никогда не снимают. Это его любимая и, видимо, поэтому самая секретная официальная дача”, – отметили в фильме.
Резиденция находится на полуострове между двумя озерами Ужин и Валдай. 100 га принадлежат другу Путина Юрию Ковальчуку, который сдает эту часть полуострова в аренду управлению делами президента. Сколько платят налогоплательшики за аренду недвижимости, неизвестно.
В расследовании показали фотографии четырехэтажного дома площадью 3,5 тыс. м2 и отметили, что по путинским меркам он довольно скромный. На территории президентской усадьбы есть гостевые домики, бани, беседки, рестораны, детская площадка.
Фото: navalny.com
“И конечно же, есть собственная церковь. На сайте РПЦ упоминается, что ее название “Владимирская”.
Фото: navalny.com
Соратники Навального выяснили, что на территории резиденции “притаился главный валдайский секрет Путина, храм его аскезы”.
“Дом, который в два раза больше, чем сама резиденция. Почти 7 тыс. м2, три этажа, из которых два под землей. Это спа-комплекс, который тоже арендует УДП. Личный салон красоты и ухода за собой для Владимира Владимировича Путина”, – сказано в расследовании.
Фото: navalny.com
В комплексе есть криокамера, флоат-бассейн, который наполнен очень соленой водой – “в ней лежишь и как бы паришь, как в невесомости”.
“Есть полностью оборудованный кабинет косметолога, рядом кабинет стоматолога. Напротив можно посетить процедуру лимфопресса и по соседству – массажные ванны. В другом крыле все по старинке. 25-метровый бассейн, окруженный контрастными купелями. Такими же, как в Геленджике и Ново-Огарево. Хамам, сауна, все тоже тут есть”, – уточнили в фильме.
В доме установлен подиум для тайского массажа. Массажное кресло освещает специальная инфракрасная лампа.
“То, что это место – любимая резиденция Путина, сомнений у нас мало. Именно сюда Путину привозят его любимых артистов для личных вип-концертов”, – уточнили соратники Навального.
В Фонде борьбы с коррупцией выяснили, что за 10 лет фирма, которая кроме сдачи резиденции в аренду, ничем не занимается, заработала 2,7 млрд руб. ($35 млн 397 тыс.)
“Мы понимаем, зачем президенту резиденция. Дом, дача, комплекс дач – пожалуйста. В разных частях страны – пусть, страна огромная, чего уж. Понятно и то, что это все бюджетные расходы: президенты меняются, госдачи остаются. Но что мы категорически не понимаем – это с какой стати мы оплачиваем Путину строительство личных спа-комплексов с массажными и косметологическими залами, с криокамерами и флоат-бассейнами”, – резюмировали расследователи.
Контекст:В январе Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки”. В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности “настоятельно просит” обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена. Ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет “компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян”. Позже российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).
Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.
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