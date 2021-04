США призывают Россию к ответу за ее действия, но ищут возможности сотрудничества – Блинкен

Он отметил, что сегодня президент США Джо Байден подписал указ о введении чрезвычайной ситуации в ответ на вредоносные действия России, который позволил США расширить сферу санкций. Отмечается, что это распоряжение также предусматривает полномочия для правительства США при необходимости расширить санкции по суверенному долгу в отношении России. Также США выдворяют из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне.

“Цель этих решений – призвать Россию к ответу за свои безрассудные действия. Мы будем действовать твердо в ответ на поступки России, которые причиняют вред нам, нашим союзникам и партнерам”, – заявил Блинкен.

В то же время, он отметил, что там, где это возможно, Соединенные Штаты также будут искать возможности для сотрудничества с Россией “с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США”.

Также Блинкен добавил, что США работают с союзниками по всему миру для укрепления кибербезопасности.

Контекст:Новый виток кризиса в российско-американских отношениях разгорелся после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвало своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.

Почти через месяц, 13 апреля, Байден все же провел телефонный разговор с Путиным. Два президента обсудили ряд вопросов, среди которых обострение ситуации на востоке Украины. Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”. Президент США предложил Путину “провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

После этого, 15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Ограничения, в частности, коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, минфин США еще 2 марта ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.

С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против Навального. США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, чтобы не допустить Россию “к американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия”. До 1 сентября ограничения не будут распространяться на товары для гражданской авиации и космическую отрасль.

США также обвиняет Россию в кибератаках. Так, газета The Washington Post в декабре прошлого года сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Хакеры также похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям. Газета The New York Times писала, что атака затронула более чем 250 государственных учреждений и крупных компаний. В их числе Госдепартамент, министерство энергетики и частично Пентагон.

Российские хакеры могли получить доступ и украсть тысячи писем чиновников бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана, утверждали собеседники Politico.

