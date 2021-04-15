 

Диетолог Кораблёва назвала продукт, восстанавливающий работу печени

15.04.2021, 17:46, Разное
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Российский диетолог Ольга Кораблёва назвала продукт, восстанавливающий работу печени. Это специя – куркума, которая благотворно влияет на организм человека.
Консультант по здоровому питанию подчеркнула, что добавление оранжевой специи в рацион поможет диабетикам и тем, кто страдает заболеваниями печени. Многие традиционно для улучшения вкуса пищи добавляют куркуму в блюда из мяса, рыбы и овощей. Стоит отметить, что данная приправа благодаря своему составу и противовоспалительному эффекту помогает человеку избавиться от акне, заживляет мелкие раны, облегчает боль при артрите, а ещё способствует природной выработке коллагена – белка, находящегося в костях, сухожилиях и хрящах.

Неоднократные исследования подтверждают, что куркума укрепляет иммунитет и поддерживает хорошую работу мозга, а также улучшает память. Это натуральный антиоксидант, который налаживает обменные процессы в организме, помогает при стрессовых ситуациях, замедляет старение, выводит токсины, снижает концентрацию сахара в крови и риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Также Кораблёва отметила, что пряность рекомендована и тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, поскольку притупляет чувство голода.

Куркума содержит эфирные масла, витамины С, К и В, железо, фосфор, долин, йод и кальций, а также белки, жиры и углеводы, что несомненно помогает специи стать суперфудом, улучшающим здоровье. Однако, несмотря на все плюсы, употреблять куркуму без консультации лечащего врача не рекомендуется. Так как эта приправа, как и любой натуральный продукт, может вызвать аллергию.

Источник: rsport.ria.ru



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