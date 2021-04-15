Эндокринолог Павлова подсказала простой способ снижения холестерина

Московский эндокринолог Зухра Павлова подсказала простой способ снижения холестерина. По её словам, нужно по утрам пить тёплую воду.

Зухра Павлова пояснила коротко и доступно про липофильный спирт. Так, хороший холестерин – это важная основа для синтеза гормонов, но если он становится вредным и находится в переизбытке, то это чревато серьёзными проблемами с организмом. Эндокринолог советует в первую очередь уменьшить калорийность ежедневного рациона, ограничив употребление жирных и сладких блюд, в то же время полностью жиры из своего питания исключать нельзя. Также для того, чтобы сбалансировать концентрацию холестерина в организме и сохранить метаболизм желчных кислот, доктор рекомендует с утра пить тёплую воду свыше 40 градусов.

Эксперт подчеркнула, что бывают ситуации, когда пациенту требуются лекарственные препараты для нормализации оттока желчи и моторики жёлчного пузыря, но это решается в частном порядке и только на приёме у лечащего врача. Стоит отметить, что высокий уровень холестерина может вызвать серьёзные осложнения со здоровьем со стороны сердечно-сосудистой системы, такие как инфаркты и инсульты.

Источник: tsargrad.tv