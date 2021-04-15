Ученые открыли белок, предотвращающий развитие рака

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15.04.2021, 17:46, Разное
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Ученые из Италии и Дании открыли фермент, расщепляющий циклины – белки, настраивающие клеточный цикл, а выключение фермента приводит к бесконтрольному росту раковых клеток. Итоги опытов опубликовали в издании Nature.
Деление клеток регулируют циклины D-типа – семья белков-активаторов циклин-зависимых протеинкиназ (CDK), служащие терапией в лечении злокачественных новообразований. Эксперты выяснили, что фермент убиквитинлигаза AMBRA1 может прикреплять специальные метки к циклинам D-типа – CDK2, CDK4, CDK6. Они маркируют их для дальнейших разрушений, расщепляющие белки.

Эксперты также выяснили, что контролирование циклинов ферментом AMBRA1 необходимо для верного роста клеток в период развития эмбриона, а его нарушения вызывают смертельный рост клеток. У грызунов, которые лишены гена, кодирующего фермент AMBRA1, зафиксировали бесконтрольное летальное разрастание ткани, искажающее спинной и головной мозг эмбриона. Такие аномальные процессы понизили ингибитор CDK4, которым лечили 6 беременных грызунов, имеющие эмбрионы без гена AMBRA1.

Специалисты обнаружили, что как и в эпизоде развивающего плода, ограничение делений клеток важны в предупреждении аномальных агрессивных ростов клеток рака. Исследователи анализировали данные больных с онкологией и поняли, что те, у кого экспрессия AMBRA1 меньше нормальных значений, с малым шансом остаются в живых при диффузной большой B-клеточной лимфоме.

Для подтверждения роли AMBRA1 в роли супрессора новообразований, специалисты могли наблюдать за разрастанием клеток рака на моделях грызунов, у людей – новообразования возрастали в 3 раза быстрее. Также эксперты сообщили, что такие опыты проясняют особенность клеток человека и дает потенциальные методы лечения.

Ученые также выяснили, что фермент AMBRA1 считается главным агентом, чтобы предотвратить рак легких. Они не теряют надежды, что подобные открытия помогут разработать препараты против рака.

Источник: ria.ru



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